Neues Ugreen Nexode Pro Tischladegerät mit 8 Anschlüssen

Was wäre ein Monat ohne ein neues Ladegerät von Ugreen? Im August bringt der Hersteller ein ganz besonderes Tischladegerät auf den Markt. Das 300 Watt Monster aus der Ugreen Nexode Serie kostet zum Start 135,99 Euro und bietet insgesamt acht Anschlüsse, darunter auch einen ziemlich einzigartigen Port.

Die wirklich hübsch gestaltete Ladestation bietet an der Front ein großes Display, auf dem aktuelle Leistungsdaten angezeigt werden können. Es gibt sogar kleine Wallpaper mit eigenen Bildern und der Anzeige von Datum und Uhrzeit. Das ist schon wirklich schick. Vielleicht geht ja irgendwann noch mehr, etwa der nächste Kalendereintrag? Das stelle ich mir schon ganz nett vor, wenn es wirklich gut funktioniert.

Direkt unter dem Display findet ihr nicht weniger als sechs USB-C-Ports. Beim Anschluss mehrerer Geräte sind bis zu 100 Watt möglich, einzelne Geräte laden an den drei linken Ports sogar mit bis zu 140 Watt. Das ist schon sehr ordentlich.

Besonders wird es an der linken Seite. Hier findet man nicht nur einen klassischen USB-A-Port (den braucht man zwischendurch ja tatsächlich immer mal wieder), sondern auch einen DC-Anschluss. Das dürfte vor allem für Notebooks mit einem klassischen DC-Ladegerät interessant sein. Ich persönlich wüsste damit nichts anzufangen.

Angebot UGREEN Nexode Pro 300W USB C Ladegerät 8-Port, TFT-Display & Smart Control Ladestatus auf einen Blick：Das hochauflösende TFT-Display zeigt in Echtzeit Informationen zur Leistungsverteilung, zu Spannung und Stromstärke...

300W Ladestation 8-in-1: Mit einer Gesamtleistung von 300W und den 8 Anschlüssen (6*USB-C & 1*USB-A & 1*DC) lädt diese 8-in-1 Ladestation mühelos...

Das ist mein aktueller Favorit auf dem Schreibtisch

Falls ihr auf das riesige Display und den DC-Port verzichten könnt, habe ich noch eine andere Empfehlung für euch: Die Baseus Nomos Tischladestation mit 245 Watt. Sie bekommt ihr schon für 119,99 Euro und dafür gibt es einige Highlights.

Ziemlich praktisch finde ich die aufklappbare Qi2-Ladefläche. Dort kann man sein iPhone einfach im Quer- oder Hochformat ablegen und mit dem gewünschten Winkel immer im Blick behalten. Ebenso freue ich mich über die zwei integrierten und ausziehbaren USB-C-Kabel, denn das sorgt für zusätzliche Ordnung auf dem Schreibtisch. Zusätzlich gibt es zwei weitere USB-C-Ports und einen USB-A-Anschluss. Damit ist man auf dem Schreibtisch wirklich sehr gut ausgestattet.