QuadLock prescht voran: Outdoor-Case für das neue iPhone 18 Pro ab sofort bestellbar

Wer meine Artikel zum Thema gelesen hat, weiß Bescheid: Ich bin bereits seit vielen Jahren großer Fan des QuadLock-Systems für das iPhone und nutze das QuadLock-Case sowie die passende Regenhülle und entsprechende Fahrradhalterungen bei Outdoor-Abenteuern sehr gerne. Mit der anstehenden Veröffentlichung der neuen iPhone 18 Pro (Max)-Generation hat der australische Hersteller nun auch schon die passenden Cases für die neuen Smartphones auf Lager.

Quad Lock verpasst seinem bekannten Smartphone-Case zugleich auch einen neuen Anstrich. Mit der neuen Generation für das Apple iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max bietet der Hersteller die Schutzhülle erstmals in vier verschiedenen Farben an: Das bekannte Schwarz, ebenso wie Stein, Pflaume und Oliv. Am grundlegenden Konzept ändert sich dabei wenig, denn im Mittelpunkt stehen weiterhin Schutz, eine sichere Befestigung und die Kompatibilität mit dem bestehenden QuadLock-System.

Die Hülle soll das iPhone im Alltag vor Stürzen und anderen kleinen Missgeschicken schützen und gleichzeitig die bewährte QuadLock-Befestigung ermöglichen. Damit lässt sich das Smartphone beispielsweise am Fahrrad, Motorrad oder im Auto befestigen. Auch für zu Hause hält das System einige Möglichkeiten bereit, um das iPhone samt angelegtem QuadLock-Case beispielsweise an einer Schreibtisch-Ladehalterung anbringen zu können.

Bestehendes Zubehör bleibt kompatibel

Für Nutzer und Nutzerinnen älterer QuadLock-Halterungen dürfte besonders interessant sein, dass die neuen Hüllen weiterhin mit dem bestehenden Befestigungssystem funktionieren. Dazu gehören auch die Quad Lock MAG-Halterungen und entsprechendes Zubehör, das über eine integrierte MagSafe-Funktion verfügt. Wer bereits Halterungen für Fahrrad, Motorrad, Auto oder den Einsatz zu Hause besitzt, kann diese also weiterhin nutzen und muss nicht in ein komplett neues Ökosystem investieren.

Die neuen Quad-Lock-Hüllen für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sind seit dem 10. September auf der EU-Website von QuadLock bestellbar. Der Preis liegt bei 39,99 Euro. Weiteres Zubehör, beispielsweise das transparente Regencover, ein Kreditkarten-Wallet oder farbige magnetische MAG-Ringe für die Rückseite, kann während des Bestellprozesses hinzugefügt werden. Der Versand im EU-Shop erfolgt in der Regel aus den Niederlanden und ist binnen weniger Tage an eurer Haustür. Wir haben auch bereits ein Exemplar angefragt und werden euch schon bald mit unseren Eindrücken versorgen können.