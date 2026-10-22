iPhone Duo: Apple Pencil-Support kommt mit iOS 27.2

Wie angekündigt, erweitert Apple die Funktionen des iPhone Duo: Mit iOS 27.2 bekommt das faltbare Smartphone Unterstützung für den Apple Pencil. Nutzer und Nutzerinnen können damit in kompatiblen Apps zeichnen, Notizen erstellen und Anmerkungen hinzufügen. Die Besonderheit: Die Eingabe mit dem Stift funktioniert sowohl auf dem inneren, aufgeklappten Display als auch auf dem äußeren Bildschirm.

Für die neue Funktion ist die USB-C-Version des Apple Pencils Pflicht. Damit eröffnet Apple zusätzliche Möglichkeiten für kreative Anwendungen und produktives Arbeiten unterwegs. Gerade auf dem großen Innendisplay könnte der Stift eine praktische Ergänzung sein, etwa für handschriftliche Notizen, Skizzen oder die Bearbeitung von Dokumenten.

Bestätigung aus der Release-Candidate-Version

Der Analyst Max Weinbach von Creative Strategies hat die Funktion bereits selbst ausprobiert. In einem Beitrag auf X berichtete er, dass die Apple Pencil-Unterstützung auf seinem iPhone Duo nach der Installation der Release-Candidate-Version von iOS 27.2 aktiviert wurde. Damit gibt es einen konkreten Hinweis darauf, dass Apple die neue Funktion mit dem kommenden Softwareupdate bereitstellen könnte.

iOS 27.2 wird voraussichtlich nächste Woche veröffentlicht. Sollte Apple den Zeitplan einhalten, dürfte die Stiftunterstützung damit schon bald auf dem iPhone Duo verfügbar sein. Besonders spannend ist dabei die Nutzung auf beiden Displays, denn sie könnte den Apple Pencil auch auf dem faltbaren iPhone zu einem vielseitigen Werkzeug für Notizen, Zeichnungen und die alltägliche Bedienung machen, ähnlich, wie man es bereits vom iPad kennt.