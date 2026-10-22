iPhone Duo

iPhone Duo: Apple Pencil-Support kommt mit iOS 27.2

Zeichnen auf beiden Displays

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Apple iPhone Duo

Wie angekündigt, erweitert Apple die Funktionen des iPhone Duo: Mit iOS 27.2 bekommt das faltbare Smartphone Unterstützung für den Apple Pencil. Nutzer und Nutzerinnen können damit in kompatiblen Apps zeichnen, Notizen erstellen und Anmerkungen hinzufügen. Die Besonderheit: Die Eingabe mit dem Stift funktioniert sowohl auf dem inneren, aufgeklappten Display als auch auf dem äußeren Bildschirm.

Für die neue Funktion ist die USB-C-Version des Apple Pencils Pflicht. Damit eröffnet Apple zusätzliche Möglichkeiten für kreative Anwendungen und produktives Arbeiten unterwegs. Gerade auf dem großen Innendisplay könnte der Stift eine praktische Ergänzung sein, etwa für handschriftliche Notizen, Skizzen oder die Bearbeitung von Dokumenten.


Bestätigung aus der Release-Candidate-Version

Beitrag bei X zum Apple Pencil-Support des iPhone Duo.
Beitrag bei X von Max Weinbach zum Apple Pencil-Support des iPhone Duo.

Der Analyst Max Weinbach von Creative Strategies hat die Funktion bereits selbst ausprobiert. In einem Beitrag auf X berichtete er, dass die Apple Pencil-Unterstützung auf seinem iPhone Duo nach der Installation der Release-Candidate-Version von iOS 27.2 aktiviert wurde. Damit gibt es einen konkreten Hinweis darauf, dass Apple die neue Funktion mit dem kommenden Softwareupdate bereitstellen könnte.

iOS 27.2 wird voraussichtlich nächste Woche veröffentlicht. Sollte Apple den Zeitplan einhalten, dürfte die Stiftunterstützung damit schon bald auf dem iPhone Duo verfügbar sein. Besonders spannend ist dabei die Nutzung auf beiden Displays, denn sie könnte den Apple Pencil auch auf dem faltbaren iPhone zu einem vielseitigen Werkzeug für Notizen, Zeichnungen und die alltägliche Bedienung machen, ähnlich, wie man es bereits vom iPad kennt.

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Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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