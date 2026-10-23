Controller für HomeKit: Version 10.0 bringt Dashboards und Home Sharing mit

Es ist schon wieder einige Zeit her, dass wir über die praktische Smart Home-App Controller für HomeKit berichtet haben. Falls ihr mit der ganzen Fülle an Smart Home Geräten in eurem Zuhause manchmal nicht mehr klar kommt und euch eine übersichtliche Möglichkeit zur Steuerung wünscht, dann ist Controller for HomeKit (App Store-Link) vielleicht ein passender Kandidat für euch. Mit dem Update auf Version 10.0 bietet die App gleich zwei neue Funktionen, die für Smart Home-User durchaus interessant sein können.

Mit Version 10.0 bekommt Controller für HomeKit nämlich einige Verbesserungen, die die Steuerung des eigenen Smart Homes flexibler macht. Im Mittelpunkt stehen individuell gestaltbare Dashboards mit mehr als 25 Kacheltypen, darunter Beleuchtung, Thermostate, Türschlösser, Kameras, Sensoren, Workflows, Kalender, Wetterinformationen und Diagramme. Die Kacheln lassen sich in fünf Größen anordnen und zu persönlichen Übersichten zusammenstellen.

Über Bedingungen kann gesteuert werden, wann bestimmte Kacheln oder Bereiche sichtbar sind, abhängig etwa von Uhrzeit, Wochentag, Sonnenstand, Wetter, Kalendereinträgen oder Gerätezuständen. Wer sich die manuelle Einrichtung sparen möchte, kann die integrierte KI nutzen: Eine Beschreibung in natürlicher Sprache reicht aus, um passende Dashboard-Bereiche und Kacheln erstellen zu lassen. Anschließend lässt sich alles nach eigenen Vorstellungen anpassen.

Home Sharing: Eigene Ansichten für Familie und Mitwohnis

Mit Home Sharing wird das Teilen der persönlichen Controller-Konfiguration zudem deutlich einfacher. Nutzer und Nutzerinnen können festlegen, ob Familienmitglieder oder andere Personen Zugriff auf die gesamte Einrichtung mit Dashboards, Workflows, Grundrissen und Widgets erhalten oder nur ausgewählte Dashboards sehen dürfen. Die Einladung erfolgt über einen Code. Dabei gilt: Die Freigabe betrifft die Controller-Konfiguration, nicht automatisch den Zugriff auf das Zuhause in Apples Home-App. Dafür ist weiterhin eine separate Einladung über Apple Home erforderlich. Für Familien gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Ein Abo oder Lifetime-Kauf kann von bis zu sechs Personen der Apple-Familienfreigabe genutzt werden, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen.

Auch bei den bestehenden Funktionen legt Version 10 von Controller für HomeKit nochmals nach. Grundrisse können jetzt mit eigenen Bildern wie Fotos, Skizzen oder Architektenplänen erstellt und mit Geräten bestückt werden, ein LiDAR-Sensor ist dafür nicht nötig. Der 3D-Grundriss erhält Verbesserungen für den Dunkelmodus und neue Gesten zum Drehen, Zoomen und Kippen der Ansicht. Ein neues Home-Bildschirm-Widget öffnet Dashboards direkt, während die verbesserte Suche auch Inhalte von Geräten und Szenen berücksichtigt. Darüber hinaus lassen sich Zustände sortieren, als Favoriten markieren, mit eigenen Symbolen versehen oder löschen. Bei Zonen können Räume einfacher ausgewählt und geordnet werden, bei Servicegruppen lässt sich die Reihenfolge der Geräte anpassen.

Um den vollen Funktionsumfang von Controller for HomeKit zu nutzen, ist eine Lizenz oder ein Abo notwendig. Entweder zahlt ihr pro Monat 4,99 Euro oder 39,99 Euro im Jahr. Alternative gibt es auch eine Lifetime-Lizenz, die 139,99 Euro kostet. Neben der ausführlichen erklären Grundriss-Funktion bietet Controller for HomeKit noch zahlreiche weitere Features. Unter anderem kann man manuelle Backups seiner HomeKit-Konfiguration durchführen, Kopplungscodes sichern, Geräte verwalten und steuern sowie umfangreiche Workflows erstellen. Weitere Infos zur App gibt es auch auf der offiziellen Website.