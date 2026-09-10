iPhone Duo: Apple stellt Case und Folio für das neue Foldable vor

Apple hat während der gestrigen Keynote zu den neuen iPhone-Modellen auch gleich passendes Zubehör für das faltbare iPhone Duo vorgestellt: Neben einer klassischen Schutzhülle gibt es auch ein Folio mit integriertem Ständer. Beide Varianten setzen auf Magnete zur Befestigung und sind speziell auf das Design des faltbaren iPhones abgestimmt.

Die reguläre iPhone Duo-Hülle besteht aus zwei Teilen und schützt sowohl Vorder- als auch Rückseite des Geräts. Integrierte Magnete sorgen dafür, dass die Hülle am iPhone hält und sich passend ausrichtet. Apple setzt dabei auf Polycarbonat mit matter Oberfläche. Zur Auswahl stehen Sand und Marineblau.

Wer sein iPhone Duo gerne aufstellt, dürfte beim Folio mit Kickstand genauer hinschauen. Die Hülle besteht aus Apples TechWoven-Material und bedeckt lediglich die Rückseite, während die Gerätekanten frei bleiben. Der integrierte Ständer lässt sich ausklappen und in verschiedenen Winkeln positionieren, beisielsweise zum Lesen, für Videos oder FaceTime.

MagSafe funktioniert auch mit ausgeklapptem Ständer

Auch beim Folio setzt Apple auf die magnetische Ausrichtung des iPhone Duo. Praktisch: Laut Apple lässt sich das Gerät weiterhin per MagSafe laden, selbst wenn der Ständer ausgeklappt ist. Das Folio ist in Taupe und ebenfalls in Marineblau erhältlich.

Apple betont, dass beide Zubehörteile während Entwicklung und Produktion umfangreiche Tests durchlaufen haben. Aktuell sind aber weder das iPhone-Duo-Case noch das Folio mit Kickstand im Apple Online Store erhältlich. Mit einer baldigen Vorbestellmöglichkeit wird allerdings gerechnet. Das ab 2.299 Euro erhältliche iPhone Duo kann ab dem 16. Oktober dieses Jahres um 14 Uhr vorbestellt werden, die Auslieferung soll ab dem 23. Oktober 2026 erfolgen.