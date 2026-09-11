Starkes Anker Prime Netzteil mit Extras und Gratis-Geschenk

Damals für 130 Euro gestartet, bekommt ihr das starke Anker-Prime-Netzteil mit 160 Watt, Display, klappbarem Stecker und 3x USB-C aktuell 20 Prozent günstiger, sodass ihr nur 103,68 Euro bezahlen müsst. Außerdem gibt es einen USB-C-Hub kostenlos mit dazu. Die genauen Details schlüsseln wir folgend noch einmal auf.

Mit einer Gesamtausgangsleistung von 160 Watt könnt ihr bis zu drei Geräte gleichzeitig und schnell aufladen. Ein einzelner Anschluss liefert 140 Watt, sodass sich ein unterstütztes MacBook Pro mit voller Leistung laden lässt. Bei mehreren Geräten verteilt das Netzteil die Ladung intelligent und zeigt auf dem Display sogar an, wie schnell diese geladen werden.

Das drehbare Display liefert Leistungsdaten in Echtzeit, Informationen zur Temperatur und ermöglicht den Wechsel des Lademodus. Optional stehen diese Optionen auch per App bereit. Als weiteres Extra gibt es klappbare Ladepins, sodass der Platzbedarf im Rucksack kleiner ist und Kabel sich nicht aufwickeln.

USB-C-Hub kostenlos mit dazu

Beim Kauf des reduzierten Anker-Prime-Netzteils bekommt ihr zusätzlich ein Geschenk im Wert von 12,99 Euro mit dazu. Legt dazu einfach den Anker-332 USB-C 5-in-1-Hub mit in den Warenkorb. Als Anschlüsse stehen hier USB-C, USB-A sowie HDMI mit 4K bereit.