Obwohl im Vorfeld der iPhone-Keynote gemunkelt wurde, dass Apple auch neue Home-Produkte wie HomePod mini oder Apple TV 4K vorstellen könnte, ist es dazu nicht gekommen. Da der Fokus voll und ganz auf den neuen iPhone-Modellen liegt, haben andere Produkte nicht mehr in die Präsentation gepasst. Doch dieses Jahr soll Apple noch mehr Neuheiten in der Pipeline haben, die auf einem zweiten Event im Oktober gezeigt werden sollen.

Neue Macs

Während im Frühjahr schon das MacBook Neo, MacBook Air, das Einsteiger-MacBook Pro, der Mac mini und der Mac Studio Updates erfahren haben, plant Apple für Ende des Jahres weitere Upgrades:

Neues MacBook Pro/Ultra : High-End-MacBook mit neuem Design, Touchscreen, OLED und mehr.

: High-End-MacBook mit neuem Design, Touchscreen, OLED und mehr. MacBook Pro mit M6 : Für die 14- und 16-Zoll-Modelle steht ein Chip-Upgrade auf den M6 an.

: Für die 14- und 16-Zoll-Modelle steht ein Chip-Upgrade auf den M6 an. iMac mit M6: Neben einem neuen Chip soll es auch neue Farboptionen geben.

Apple Home

Wir warten, warten und warten. Gegen Ende des Jahres soll Apple endlich die Home-Sparte aktualisieren – und das ist dringend notwendig.

Neuer Apple TV 4K : Die neue Set-top-Box bekommt einen neuen Chip (A19 oder A19 Pro), Support für Siri AI und eine neue Fernbedienung.

: Die neue Set-top-Box bekommt einen neuen Chip (A19 oder A19 Pro), Support für Siri AI und eine neue Fernbedienung. HomePad : Apples neuer Home-Hub mit Display und Touchscreen.

: Apples neuer Home-Hub mit Display und Touchscreen. HomePod mini 2 : Neuer Chip, neue Farben, Audio-Upgrade.

: Neuer Chip, neue Farben, Audio-Upgrade. HomePod 3: Apples großer Lautsprecher soll ein Refresh mit Support für Siri AI erhalten.

iPad

Ein Highlight soll auch das kommende iPad mini sein, das erstmals auf ein modernes OLED-Display umstellen soll. Ob das Einsteiger-iPad ebenfalls aktualisiert wird, ist noch nicht final geklärt. Gut möglich, dass dieses iPad erst Anfang 2027 ein Update erhält.