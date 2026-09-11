„Kantenlicht“: Virtuelles Ringlicht soll auf das iPhone Duo kommen

Mit „Kantenlicht“ hat Apple dem Mac eine Funktion für Videoanrufe spendiert, die jetzt auch ihren Weg auf das iPhone finden könnte. Um das Videobild besser auszuleuchten, verwandelt sich das Display des Macs in eine Art Ringlicht, dargestellt durch einen hell leuchtenden Rand.

Genau diese Funktion könnte in Kürze auf dem iPhone starten, denn im Code von iOS 27 haben sich Hinweise darauf aufspüren lassen. Da Apple das Kantenlicht ziemlich spät in iOS 27 integriert hat, könnte das Feature für das iPhone Duo vorbehalten sein, da es hier im aufgeklappten Zustand deutlich mehr Displayfläche gibt, die ein Kantenlicht ermöglicht. Allerdings ist die Funktion wohl noch nicht ganz fertig, da man in der Beta die Farbtemperatur nicht einstellen kann.

Derzeit ist noch unklar, ob das Kantenlicht zum Start des iPhone Duo bereitsteht und ob es auch auf andere iPhone-Modelle ausgeweitet wird.