Apple Watch 12, Apple Watch Ultra 4 und AirPods 5 starten bei Amazon

Nachdem Apple die Vorbestellungen für die Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 und die neuen AirPods 5 im hauseigenen Online-Shop gestartet hat, könnt ihr die neuen Modelle auch bei Amazon ordern. Einen Vorteil gibt es nicht, denn auch Amazon listet die Originalpreise, die Apple vorgibt. Erste Rabatte gibt es wohl erst später.

Apple Watch Series 12

Die Apple Watch 12 ist je nach Modell nicht in allen Farbvarianten verfügbar. Vor allem bei der Version mit Cellular ist die Auswahl eher gering. Darüber hinaus müsst ihr euch zwischen der kleinen und großen Uhr entscheiden, allerdings steht nur das Sportarmband zur Auswahl bereit. Für mehr Auswahl bei den Armbändern müsst ihr direkt bei Apple bestellen.

Apple Watch Series 12 GPS, 42 mm Aluminiumgehäuse Space Grau BEHALTE DEINE HERZGESUNDHEIT IM BLICK – Mit der präzisesten Herzfrequenzmessung in einem Wearable misst die Series 12 jetzt alle fünf Minuten die...

EIN KOMPLETT AUSGESTATTETER GESUNDHEITSTRACKER – Verstehe deinen Körper besser mit wertvollen Einblicken in deine Gesundheit. Sieh dir deine über... Apple Watch Series 12 GPS + Cellular, 42 mm Aluminiumgehäuse Lichtgold BEHALTE DEINE HERZGESUNDHEIT IM BLICK – Mit der präzisesten Herzfrequenzmessung in einem Wearable misst die Series 12 jetzt alle fünf Minuten die...

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Apple Watch Ultra 4

Auch hier gilt: Die Auswahl an Armbändern ist geringer, allerdings sind mit dem Alpine Loop, Ocean Band, Trail Loop und Milanaise Armband die spannendsten mit dabei. Die Ultra 4 gibt es mit Titangehäuse in den Farben Schwarz und Natur.

Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular, 49 mm Titangehäuse Schwarz BATTERIE FÜR MEHRERE TAGE – Die Ultra 4 ist eine Smartwatch mit genug Batterielaufzeit für einen Ultramarathon. Mit bis zu 45 Stunden bei maximal...

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AirPods 5

Die AirPods 5 gibt es mit Ladecase sowie mit kabellosem Ladecase, wobei sich der Aufpreis von 20 Euro durchaus lohnt. Denn dann könnt ihr das Case kabellos mit MagSafe aufladen, profitiert von der Lautstärkeregelung direkt am Stängel und bekommt „Wo ist?“-Support mit dazu.

Apple AirPods 5 Kabellose In Ear Kopfhörer AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – Die AirPods 5 bieten verbesserte Aktive Geräuschunterdrückung, um Umgebungsgeräusche zu reduzieren, und das zu...

HÖR, WAS UM DICH HERUM PASSIERT – Adaptives Audio kombiniert die Aktive Geräuschunterdrückung und den Transparenzmodus für das beste... Apple AirPods 5 Kabellose In Ear Kopfhörer mit kabellosem Ladecase AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – Die AirPods 5 bieten verbesserte Aktive Geräuschunterdrückung, um Umgebungsgeräusche zu reduzieren.

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Wann liefert Amazon?

Amazon gibt an, dass alle neuen Produkte am 18. September ausgeliefert werden.