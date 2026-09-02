Waipu.tv feiert Geburtstag: Alle Pakete zum halben Preis

Streaming-Dienste sind weiterhin auf dem Vormarsch, da gibt es nichts zu diskutieren. Ich schalte aber trotzdem gerne im linearen TV ein und zappe durch die Kanäle, bis ich eine interessante Sendung finde. Aktuell mache ich das mit MagentaTV, aber auch Waipu.tv ist eine interessante Alternative zu klassischen Empfangswegen wie Kabel oder Satellit. Vor allem dann, wenn es wieder Angebote gibt.

Aktuell feiert Waipu.tv seinen 10. Geburtstag und hat anlässlich dazu alle Pakete um 50 Prozent reduziert. Die halben Preise gibt es nicht nur für das nackte Waipu.tv, sondern auch für die Bundles mit Streaming-Diensten wie Disney+, Netflix oder Wow.

Wir haben uns auf der Aktionsseite umgesehen, dort bekommt ihr unter anderem die folgenden Angebote:

Waipu.tv Comfort für 3,24 statt 7,49 Euro

Waipu.tv Perfect Plus für 7,50 statt 14,99 Euro

Perfect Plus (24 Monate) für 6 statt 11,99 Euro

Perfect Plus mit Netflix Premium für 17,74 statt 35,49 Euro

Perfect Plus mit Disney+ Standard für 10,74 statt 21,49 Euro

Perfect Plus mit Netflix und Disney+ (beides mit Werbung) für 14,50 statt 28,99 Euro

Netflix günstiger als ohne Waipu.tv

Das sind durchaus interessante Preise, auch wenn ihr nicht unbedingt an Waipu.tv interessiert seid. Netflix Premium kostet nämlich regulär 19,99 Euro pro Monat, zusammen mit Waipu.tv Perfect Plus bekommt ihr den Streaming-Dienst aber schon für 17,74 Euro pro Monat für ein Jahr.

Solltet ihr schon ein aktives Netflix-Abo haben, ist das übrigens kein Problem. Direkt nach der Buchung über Waipu.tv bekommt ihr eine Aktivierungsmail und könnt euer Netflix-Konto verknüpfen. Die Abrechnung über Netflix wird dann so lange pausiert, wie euer Waipu-Konto aktiv ist. Das ist schon eine ziemlich praktische Sache.