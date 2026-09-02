So viel verdient John Ternus als neuer Apple-CEO

Wer zum Apple-Chef aufsteigt, bekommt gleichzeitig auch eine fürstliche Gehaltserhöhung. John Ternus wird vorher nicht schlecht verdient haben, doch ab sofort steht er an der Spitze des Unternehmens und damit auch ganz oben auf der Gehaltsliste. Laut einer neuen Mitteilung hat Apple die Zielvergütung für Ternus auf 58 Millionen US-Dollar festgesetzt. Tim Cook, der jetzt die Rolle als „Executive Chairman“ bekleidet, bekommt immerhin noch 47 Millionen US-Dollar.

Allerdings zahlt Apple das Gehalt nicht komplett aus, sondern gewährt jährliche Aktienprämien, die es in sich haben. Das Gehalt von Ternus beträgt nämlich „nur“ 3 Millionen US-Dollar, wobei Aktienprämien mit einem Zielwert von 55 Millionen US-Dollar dazukommen. Im Geschäftsjahr 2026 gewährte Apple Ternus eine anteilige Zuteilung mit einem Zielwert von 2,5 Millionen US-Dollar.

Auch Tim Cook wird weiterhin fürstlich entlohnt

Tim Cook muss nicht am Hungertuch nagen, denn sein neues Gehalt beträgt im Jahr 2027 2 Millionen US-Dollar. Oben drauf kommt eine Beteiligungszuteilung von rund 45 Millionen US-Dollar. Die Zielvergütungszahlen für Ternus und Cook enthalten keine leistungsabhängigen Boni, sodass sich der endgültige Betrag, den jeder von ihnen im Geschäftsjahr 2027 erhält, noch ändern könnte.

Ternus‘ bisherige Vergütung als „Senior Vice President of Hardware Engineering“ bei Apple wurde nicht öffentlich bekannt gegeben, daher ist dies der erste Einblick in seine Vergütung. Es ist aber davon auszugehen, dass das neue Gehalt deutlich über dem liegt, was er zuvor verdient hat.