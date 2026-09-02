Seit gestern ist John Ternus der neue Chef bei Apple. Ternus ist nicht nur ab sofort auch auf der Plattform X zu finden, sondern hat eine erste Mitteilung als neuer CEO an alle Mitarbeiter verschickt, in der er Tim Cook ausdrücklich lobt und seine Begeisterung für die Zukunft zum Ausdruck bringt.

Liebes Team,

Heute, an meinem ersten Tag als CEO, möchte ich nur kurz eine Nachricht senden, um mich bei allen für die herzlichen Glückwünsche zu bedanken. Außerdem möchte ich Tim meinen tiefen Dank aussprechen, dass er während dieses Übergangs so viel von seinem Wissen und seiner Erfahrung weitergegeben hat – und vor allem für alles, was er im Laufe der Jahre für Apple geleistet hat. Wir können uns so glücklich schätzen, einen CEO gehabt zu haben, der mit seinen Werten und mit so viel Anstand und Menschlichkeit geführt hat. Wir sind alle dadurch besser geworden, und ich bin sehr dankbar, dass er unser Vorstandsvorsitzender sein wird.

Es ist mir eine Ehre, diese Rolle bei dem wahrlich großartigsten Unternehmen der Welt zu übernehmen, und ich bin sehr gespannt auf alles, was vor uns liegt. Nächste Woche steht eine riesige Produkteinführung an, die phänomenal werden wird. Vielen Dank für alles, was ihr alle geleistet habt, um dies möglich zu machen.

Genauso gespannt bin ich auf das, was danach kommt – einschließlich der unglaublichen Produkte, die bereits in Arbeit sind, und derer, die wir uns noch gar nicht vorstellen können, die wir aber gemeinsam erträumen und erschaffen werden. Es gibt kein Team auf der Welt, mit dem ich lieber die Zukunft gestalten würde.

In der Zwischenzeit vielen Dank für eure hervorragende Arbeit!

John