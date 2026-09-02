Homey Portal: Smart Home Controller für die Smart Home Zentrale

Gestern Abend hat das niederländische Homey-Team sein neues Hardware-Gadget präsentiert. Mit Homey Portal gibt es zum ersten Mal keine Smart Home Zentrale, sondern einen Smart Home Controller. Die Neuerscheinung ist ein 2,8 Zoll großer Bildschirm, über den ihr euer Smart Home steuern könnt. Die einzige Voraussetzung: Es wird ein Homey Pro, Homey Pro mini, Homey Cloud oder selbst gehosteter Homey-Server benötigt.

Homey Portal wird per USB-C mit Strom versorgt und kann entweder mit einem kleinen Ständer aufgestellt oder mit einer Halterung an der Wand montiert werden. Ich hoffe, dass er auch magnetisch ist, um ihn zum Beispiel am Kühlschrank befestigen zu können.

Homey Portal soll die Kontrolle über einen Raum übernehmen

Die Idee des Homey Portal ist schnell erklärt. Der kleine, runde Controller soll nicht das ganze Haus steuern, sondern wird einem bestimmten Raum oder eine einzelnen Zone zugewiesen. In dieser kann er dann im Handumdrehen das Licht steuern, Farben auswählen oder die Helligkeit über eine Drehbewegung anpassen. Natürlich können auch fertige Szenen aktiviert werden.

Es dreht sich aber nicht nur ums Licht. Homey Portal kann auch die Temperatur der Heizung einstellen, Musik steuern, Wetterdaten liefern oder sogar ein Live-Bild der Videotürklingel zeigen. Auch Timer und andere Extras sind mit dabei. Im Prinzip können alle Geräte, die mit eurem Homey verknüpft sind, auch auf dem kleinen Bildschirm landen.

Zumindest in der Präsentation sah die ganze Geschichte ziemlich intuitiv aus. Viel besser und schicker als das, was ich zum Beispiel auf Touchscreens von Shelly oder Aqara gesehen habe. Homey zeigt sein neues Gadget auch auf der IFA in Berlin, da werde ich auf jeden Fall vorbei schauen.

Zwei schlechte Nachrichten haben wir leider: Der reguläre Preis soll 299 Euro betragen, bei einer Vorbestellung sinkt er auf immerhin 249 Euro. Ausgeliefert werden sollen die ersten Geräte im Dezember. Mehr Informationen findet ihr bis dahin auf der Homey-Webseite.