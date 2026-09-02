Da sich beim iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max technisch wohl wenig tut, setzt Apple einen Fokus auf die neue Farbgestaltung. In den letzten Monaten sind immer wieder neue Farben durch die Gerüchteküche gegeistert, und es hat sich herauskristallisiert, dass „Dark Cherry“ wohl die neue Farbe für die 18er-Generation ist. Doch welche Farben gibt es noch?

Laut einem bekannten Leaker, der einen guten Draht in die Szene hat, könnte das iPhone 18 Pro auch in „Sky Blue“ und „Black“ erscheinen – also Hellblau und Schwarz. Dahingegen soll die Farbe Silber dieses Jahr komplett gestrichen sein. Gut möglich, dass das Hellblau so dezent ausfällt, dass es ohnehin fast wie Silber aussieht.

Farbauswahl ist nicht mehr änderbar

Da sich das iPhone 18 Pro in Serienproduktion befindet, sind Aussagen über die Farbwahl kurz vor dem Marktstart mit mehr Gewicht zu beurteilen. Änderungen wird es seitens Apple nicht mehr geben, da die Produktion längst begonnen hat. Ausgeschlossen ist ein silbernes 18 Pro nicht komplett, doch laut seinen Infos ist diese Farboption dieses Jahr „unwahrscheinlich“.

Die neue Farbe „Dark Cherry“ löst damit das „Cosmic Orange“ des iPhone 17 Pro ab. Ob die schwarze Variante wirklich ein kräftiges Schwarz ist, bleibt abzuwarten. Solch ein Modell soll Apple schon für das iPhone 17 Pro getestet haben, allerdings wissen wir, dass es Schwarz beim iPhone 17 Pro nicht gibt. Die Pläne wurden also über den Haufen geworfen.

Update um 13:20 Uhr: Der Streit der Leaker ufert aus. Sonny Dickson hat jetzt ein Foto von Teilen des iPhone 18 Pro gezeigt, die in den Farbe Hellblau, Dark Cherry und Silber vorliegen. Es bleibt also spannend, ob Apple ein silbernes oder schwarzes iPhone 18 Pro anbietet.

Apple stellt die neue iPhone-Generation am 9. September in Cupertino vor, sodass die Wartezeit nicht mehr allzu lange ist. Erst dann haben wir Gewissheit, was das iPhone 18 Pro wirklich kann und in welchen Farben es angeboten wird.

Foto: Macworld.