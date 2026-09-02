iPhone Ultra höchstwahrscheinlich mit MagSafe

In der kommenden Woche präsentiert Apple endlich das lang ersehnte iPhone Ultra, das höchstwahrscheinlich auch Support für MagSafe mitbringt. Davon geht zumindest Mark Gurman aus, der im Interview mit Tom’s Guide über das kommende Flaggschiff sprach.

„Alle Hinweise, die ich gehört habe, deuten darauf hin, dass ‌MagSafe‌ bei diesem faltbaren Smartphone dabei ist. Sie konnten es im iPhone Air unterbringen, und ich sehe keinen Grund, warum sie es nicht auch im faltbaren Modell unterbringen könnten“, sagte Gurman.

Ein Verzicht auf MagSafe war plausibel, da das iPhone Ultra mit nur 4,5 Millimeter besonders dünn sein soll. Da Apple MagSafe auch ins iPhone Air gequetscht hat, sollte der Magnetring auch im Ultra zum Einsatz kommen. Dahingegen verzichtet das Ultra auf Face ID und soll stattdessen auf Touch ID umschwenken.

Im Interview fasst Gurman zusammen:

Preis von über 2.000 US-Dollar (vermutlich mehr als 2.500 Euro)

5,5-Zoll-Außen-Display (im geschlossenen Zustand)

7,8-Zoll-Innen-Display (im aufgeklappten Zustand)

Kurzes und breites Design im Buch-Format

Neuestes Apple-Modem (wahrscheinlich C2)

Neuester Apple-Chip (A20 Pro)

Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Kameraobjektive

Kein Teleobjektiv

Robustes Scharnier, minimale, aber nicht unsichtbare Falz

Wann kommt das iPhone Ultra auf den Markt?

Während das iPhone 18 Pro und 18 Pro Max im Zeitplan liegen, gibt es beim iPhone Ultra möglicherweise Verzögerungen. Gurman sagt, er wäre „sehr überrascht“, wenn das faltbare iPhone nicht gleichzeitig mit den Pros oder „sehr kurz danach“ auf den Markt käme.

„Entweder am selben Erscheinungstermin, als Doppelvorstellung oder innerhalb weniger Wochen danach. Diese Vorstellung von einer Markteinführung Ende Oktober oder im November, massiven Verzögerungen und Problemen in der Lieferkette halte ich nicht für zutreffend“, sagte er.

Allerdings zielen die Aussagen auf den Marktstart in den USA ab. Glaubt man früheren Gerüchten, könnte Apple das iPhone Ultra vorerst exklusiv in den USA verfügbar machen. Hierzulande müssten wir uns also länger gedulden, sodass das Ultra bei uns erst gegen Ende des Jahres starten könnte.