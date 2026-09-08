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Einen Tag vor der Keynote: Apple veröffentlicht iOS 26.6.2

Für das iPhone 11 und neuer

Fabian3 Kommentare zu Einen Tag vor der Keynote: Apple veröffentlicht iOS 26.6.2

Rund drei Wochen nach dem letzten Update, mit iOS 26.6.1 wurden wichtige Sicherheitskorrekturen durchgeführt, liefert Apple eine weitere Aktualisierung für das iPhone. Nur einen Tag vor der großen Keynote wurde iOS 26.6.2 zum Download freigegeben.

„Dieses Update behebt ein Problem, das das Laden eines Software-Updates über eine Mobilfunkverbindung verhindert“, schreibt Apple in den Update-Notizen. Ansonsten gibt es bisher keine Erkenntnisse über relevante Neuerungen.


Das nächste große Update steht mit iOS 27 ja bereits in den Startlöchern. Erwartet wird es noch im Laufe des Monats, morgen Abend dürfte uns Apple ein konkretes Datum mitteilen.

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Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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