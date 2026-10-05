Apple-Geschichte: Heute vor 15 Jahren starb Steve Jobs

Zusammen mit Steve Wozniak hat Steven „Steve“ Paul Jobs im Jahr 1976 Apple gegründet. Nach seinem Aus knapp 10 Jahre später stieg er Mitte der 1990er-Jahre wieder bei Apple ein und machte aus dem Unternehmen das, was wir heute kennen. Steve Jobs war verantwortlich für die Einführung des iMac, iBook, iPod, iPhone und iPad.

Nachdem er das Tagesgeschäft schon im Januar 2011 aus gesundheitlichen Gründen an Tim Cook übergeben hatte, trat Steve Jobs am 24. August 2011 als CEO von Apple zurück. Nachdem seine Kollegen am 4. Oktober 2011 noch das iPhone 4s vorstellten, verstarb Steve Jobs nur einen Tag später an den Folgen seiner Krebserkrankung. Das war heute vor genau 15 Jahren.

Im alten Apple Campus, der Apple Park wurde ja erst nach seinem Tod eröffnet, arbeitete Steve Jobs auch noch jahrelang mit John Ternus zusammen. Der Nachfolger von Tim Cook auf dem Chefposten von Apple begann seine Karriere 2001 im Produktdesign-Team. Erst kürzlich hatte Ternus betont, das Produktdesign wieder mehr in den Fokus rücken zu wollen – durchaus vorstellbar, dass Steve Jobs diesen Gedanken befürwortet hätte.

Im Laufe des Tages hat sich Ternus dann auch persönlich auf Social Media zu Wort gemeldet. Dort schreibt er: „Die Art und Weise, wie Steve uns lehrte, auf jedes Detail, jede Erfahrung, jede Person zu achten, leitet unsere Arbeit noch heute. Für immer dankbar.“

Immer noch ein Lesetipp: Die autorisierte Biografie des Apple-Gründers

Solltet ihr euch bisher noch nicht detailliert mit dem Leben von Steve Jobs auseinandergesetzt haben, dann empfehle ich euch definitiv einen Blick auf die Biografie, die Walter Isaacson in Zusammenarbeit mit dem Apple-Gründer geschrieben hat. Das Buch zeigt nicht nur die glänzenden Seiten, sondern liefert auch einige kritische Stimmen rund um die Person Steve Jobs.

Mich persönlich hat damals vor allem die Gründung des Unternehmens und die Rückkehr im Jahr 1996 interessiert. Ich sehe heute noch die Plakatwerbung mit den bunten iMacs vor meinen Augen. Danach hat es dann noch gut zehn Jahre gedauert, bis ich selbst mein erstes eigenes Apple-Produkt gekauft habe.