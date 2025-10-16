Steve Jobs bekommt eine eigene US-Dollar Münze

Der vor mehr als 14 Jahren verstorbene Apple-Gründer Steve Jobs bekommt eine eigene Gedenkmünze. Das hat die Bundesbehörde United States Mint jetzt angekündigt und auch gleich eine Vorschau der 1-Dollar-Münze präsentiert. Diese ist ab 2026 erhältlich und zeigt einen jungen Steve Jobs.

„Dieses Design zeigt den jungen Steve Jobs, wie er vor einer typischen nordkalifornischen Landschaft mit sanften, eichenbewachsenen Hügeln sitzt“, heißt es von der Bundesbehörde. Außerdem schreibt die United States Mint: „Seine Haltung und sein Gesichtsausdruck, wie er in einem Moment der Reflexion eingefangen wurde, zeigen, wie diese Umgebung seine Vision inspirierte, komplexe Technologie in etwas so Intuitives und Organisches wie die Natur selbst zu verwandeln.“

Neben den obligatorischen Aufdrucken „United States of America“, „California“ und auch „Steve Jobs“ ist außerdem auf die Gedenkmünze geprägt: „Make Something Wonderful“ – mache etwas Wunderbares.

So viel kostet die Steve Jobs Gedenkmünze

Die 1-Dollar-Gedenkmünze wird natürlich nicht einfach so in Umlauf gebracht, sondern nach dem Start im Jahr 2026 über die Webseite der United States Mint Bundesbehörde käuflich erworben werden. Das übrigens zum Preis von 13,25 US-Dollar oder gemeinsam mit drei weiteren Gedenkmünzen im 4er-Set für 27,70 US-Dollar. Es wird auch Rollen mit 25 Münzen oder Tüten mit 100 Münzen geben.

Die Steve-Jobs-Münze gehört zu einer seit 2018 laufenden Serie, bei der jedes Jahr verschiedene US-Bundesstaaten außergewöhnliche amerikanische Erfindungen oder Pionierleistungen vorschlagen dürfen, die auf Sammlermünzen verewigt werden.

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom schlug Anfang dieses Jahres Apple-Mitgründer Steve Jobs als Motiv vor. Er begründete seine Entscheidung damit, dass Jobs mit seinem Mut zu neuen Ideen und seinem Drang, immer wieder Grenzen zu überschreiten, den typischen kalifornischen Erfindergeist verkörpere.