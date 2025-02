Früherer Apple-Designer Jony Ive: „Was würde Steve tun?“

Der frühere Apple-Designer Jony Ive, der für viele der ikonischen Apple-Designs verantwortlich zeichnet, fragt sich bei seiner Arbeit auch heute noch regelmäßig, was sein ehemaliger Chef, Steve Jobs, tun würde. Das verriet Ive in einem Interview mit BBC Radio 4.

Ive erzählte ebenfalls davon, dass Steve Jobs ihn vor seinem Tod 2011 explizit darum gebeten habe, sich genau diese Frage allerdings nicht zu stellen: „Ich will wirklich nicht, dass du denkst: Was würde Steve tun?“, soll Jobs zu Ive gesagt haben.

Ive sprach im Interview in warmen Tönen von der Zusammenarbeit mit Steve Jobs. Dass dieser anspruchsvoll gewesen sein soll, ist für Ive dabei ausschlaggebend für Apples Erfolg. Er sagte gegenüber der BBC:

„Wenn man eine so klare, reine Vorstellung davon hat, etwas Neues zu erschaffen… wenn man es ernsthaft entwickeln und herstellen will, kann man nicht einfach sagen: ‚Nun, hier ist eine Idee‘. Denn wenn man sich so verhält, wird es eine Idee bleiben.“