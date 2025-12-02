Fünf weitere Apple-Geräte sind jetzt obsolet

Apple hat seine Liste der „abgekündigten“ Produkte um fünf Einträgt erweitert. Damit bekommen diese Geräte offizielle keine Serviceleistungen mehr von Apple und auch Service Provider können keine Ersatzteile mehr bestellen. Bei der Vielzahl an Apple-Produkten aus den letzten zwei Jahrzehnten ist das aber keine Seltenheit.

Neu hinzugekommen ist jetzt das iPhone SE der ersten Generation, das ursprünglich 2016 gestartet ist, also vor mehr als neun Jahren. Ebenfalls mit dabei sind das iPad Pro 12,9 Zoll der zweiten Generation, die Apple Watch Series 4 Hermes Edition und Nike Edition sowie der Beats Pill 2.0 Lautsprecher.

Die Apple Watch Series 4 in den normalen Editionen ist nicht betroffen, hier bietet Apple weiterhin Service-Leistungen an. Wie kann das kommen? Das erklärt Apple auf seiner Webseite selbst: „Produkte werden als abgekündigt eingestuft, wenn Apple den Vertrieb für den Verkauf vor mehr als sieben Jahren eingestellt hat.“ Es geht also nicht um den Starttermin eines Produkts, sondern um das Datum, an dem Apple es aus seinem eigenen Store entfernt hat. Dann passiert das:

„Apple stellt jegliche Hardwareserviceleistungen für abgekündigte Produkte ein, und Service Provider können keine Teile für abgekündigte Produkte bestellen. Mac-Laptops können für einen verlängerten Reparaturzeitraum nur für die Batterie für bis zu zehn Jahre ab dem Datum qualifiziert sein, an dem das Produkt zuletzt zum Verkauf bereitgestellt wurde, je nach Verfügbarkeit der Ersatzteile.“

Das sind die nächsten Kandidaten

Neben den obsoleten oder abgekündigten Produkten listet Apple auch eine ganze Reihe von Vintage-Produkten auf. Diese sind seit mehr als fünf Jahren nicht mehr im Verkauf und die Service-Leistungen werden demnächst innerhalb der nächsten zwei Jahre eingestellt. Mit dabei sind unter anderem das iPhone 4, aber auch das iPhone 11 Pro Max. Die komplette Übersicht gibt es in diesem Support-Dokument.