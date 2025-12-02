Ugreen startet neue 10.000 mAh Powerbank mit Kabel

Wenn es um eine kleine und kompakte Powerbank mit 10.000 mAh und einem integrierten Kabel geht, dann ist die Anker Nano Powerbank die erste Wahl. Mit 8,2 x 5,1 x 3,6 Zentimetern ist sie, trotz des einziehbaren Kabels, super handlich. Da kann auch Ugreen mit seiner Neuerscheinung nicht ganz mithalten.

Die neue Ugreen 55 Watt Powerbank bietet ebenfalls eine Kapazität von 10.000 mAh. Sie ist mit 9 x 5 x 3,3 Zentimetern allerdings einen Hauch größer als die Konkurrenz von Anker. Zudem ist das 22 Zentimeter lange Kabel nicht einziehbar, sondern als Schlaufe an der Außenseite des Geräts angebracht.

Bis zu 45 Watt Leistung für angeschlossene Apple-Geräte

Spannend könnte die neue Ugreen Powerbank allerdings aufgrund ihrer Leistungsdaten sein. Zwar wird die Maximalleistung von 55 Watt nur mit kompatiblen Xiaomi-Handys erreicht, dafür gibt es bei den 45 Watt Power Delivery für alle anderen Geräte vielleicht etwas mehr Reserve, was die Hitzeentwicklung angeht. Spannend könnte die maximale Leistung auch beim Aufladen von mehreren Geräten sein, genau dazu liefert die Produktseite aber leider noch keine genauen Details.

Neben dem integrierten USB-C-Kabel, über das auch eine Aufladung mit bis zu 35 Watt möglich ist, bietet die Powerbank noch jeweils einen weiteren USB-A und USB-C-Anschluss. Ebenso gibt es ein integriertes Display, das die verbleibende Kapazität und die aktuelle Leistung anzeigt.

Beim Preis könnte es zukünftig noch spannend werden. Der Listenpreis der Neuerscheinung, die international übrigens unter der Bezeichnung Ugreen EnergyPal Pro Mini unterwegs ist, liegt bei 49,99 Euro (Amazon-Link). Üblicherweise gibt es bei Ugreen zum Start 15 bis 25 Prozent Rabatt per Coupon, die aktuell allerdings noch nicht aktiv sind. Damit dürften wir dann bei unter 40 Euro landen – und spätestens dann könnte dieser kompakte Begleiter interessant werden.

UGREEN 55W Power Bank 10000mAh mit integriertem Kabel, HyperCharge für Xiaomi, 45W... 55W HyperCharge: Liefert die volle 55W-Leistung für kompatible Xiaomi-Handys. Lädt ein Modell wie das Xiaomi Pro Max in nur 30 Minuten von 0 auf...

PD 45W Schnellladung: Bietet 45W PD-Schnellladung. Kann ein iPhone 17 Pro in 30 Minuten auf 70% aufladen. Ebenfalls kompatibel mit iPad, Galaxy-Serie...