Panels: MKBHD stellt umstrittene Wallpaper-App ein

Der erste Versuch, eine eigene App an den Start zu bringen und wirtschaftlich zu betreiben, ist gescheitert. Vor gut einem Jahr gestartet, hat „Panels“ ausgewählte Wallpaper von Künstlern und Künstlerinnen in den Fokus gerückt, allerdings hat der Zugriff auf die Kollektionen bis zu 50 Euro im Jahr gekostet. Nicht ohne Grund war der Gegenwind groß und nach nur einem Jahr hat Marquess Brownlee verkündet, dass die Panels-App Ende 2025 eingestellt wird.

Wer kein Abo wollte, konnte zwei Werbeclips ansehen, bekam aber nur eine 1080p-Version des Wallpapers. Zusätzlich verlangte die App weitreichende Berechtigungen – etwa Standort-Tracking und personalisierte Werbung. Nach massiver Kritik reagierte Brownlee: Der Preis wurde gesenkt und die Datenschutzbedenken entschärft. Trotzdem schaffte es Panels nicht, sich von seinem holprigen Start zu erholen.

Panels App ist ab Ende 2025 nicht mehr verfügbar

Laut einer Mitteilung auf der Panels-Website hat sich die Zusammensetzung des Entwicklungsteams bereits Anfang des Jahres geändert und Brownlee konnte keine Entwickler finden, die seine Vision für die App weiterführen wollten. In einem Video erklärt er zudem offen, dass er Panels letztlich nicht so umsetzen konnte, wie er es sich vorgestellt hatte:

Was passiert mit Wallpapern und Abos?

Bereits heruntergeladene oder gekaufte Hintergrundbilder bleiben nutzbar.

Neue Downloads sind bis Ende Dezember weiterhin möglich.

Sobald Panels aus dem App Store verschwindet, werden aktive Abos automatisch beendet.

Jahresabos werden proaktiv zurückerstattet.

In-App-Käufe wurden bereits deaktiviert.

Trotz guter Idee und starkem Branding konnte sich Panels nicht nachhaltig etablieren. Die Open-Source-Veröffentlichung bietet jetzt aber die Chance, dass andere Entwickler aus dem Projekt etwas Neues machen – vielleicht sogar etwas Besseres. Und möglicherweise gibt es ja demnächst ein weiteres App-Projekt von MKBHD, das aus den Fehlern der Vergangenheit lernt.