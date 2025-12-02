Amazon Music bringt seinen beliebten Jahresrückblick zurück und diesmal fühlt er sich mehr denn je wie ein „eigenes Musikfestival“ an. „Delivered 2025“ zeigt dir, welche Songs, Podcasts und Hörbücher dich durch das Jahr begleitet haben – verpackt in ein visuelles, interaktives Erlebnis.

Delivered zeigt dir deine meistgehörten Künstler und Künstlerinnen, Titel und Genres und erstellt sogar ein personalisiertes Festivalposter, das dein Hörverhalten des Jahres als Festival-Line-up inszeniert.

So findest du „Delivered 2025“

Einfach die Amazon Music-App auf dem iOS- oder Android-Gerät öffnen, in die Bibliothek wechseln und nach „2025 Delivered“ suchen. Wenige Sekunden später steht dein Festival-Line-up.

Was steckt alles drin?

Wie ein echtes Festival bringt auch Delivered 2025 alles zusammen, was dich musikalisch geprägt hat. Du bekommst unter anderem:

Deine Top-Künstler und Künstlerinnen

Songs, die zu echten Hymnen wurden

Die Playlist „My Top Songs of 2025“

Podcasts, die dich begleitet haben

Die meistgehörten Genres

Hörbücher, die du verschlungen hast

Künstler und Künstlerinnen, die du am häufigsten über Alexa gestartet hast

Außerdem gibt es Badges, um deinen Musikstil einzuordnen: Bist du ein Trendsetter, der neue Alben entdeckt, bevor sie viral gehen? Oder ein Headliner, der zu den Top-Fans einer Band gehört?

Noch mehr Jahres-Highlights

Wer Lust hat, tiefer abzutauchen, kann zusätzlich die Seite „Best of 2025“ in der App öffnen. Dort warten:

Beliebte Songs und Alben

Podcasts des Jahres

Genre-Playlists

Virale Momente und Trends

Einfach in der App auf „Finden“ tippen und zu „Listen Your Way“ scrollen.