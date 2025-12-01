Black Week bei Ahoiii: Kinder-App-Flatrate mit 60 Prozent Rabatt

Werbung, In-App-Käufe, ungeschützte Chats: Viele vermeintlich kostenlose Kinder-Apps bergen Risiken, die Eltern oft erst auf den zweiten Blick erkennen. Außerdem fehlt vielen Eltern im hektischen Familienalltag schlicht die Zeit, jedes Angebot ausgiebig selbst zu testen. Seit einiger Zeit bietet der KidsKlub von Ahoiii Entertainment hier eine sichere Alternative: Das Entwicklerteam bietet eine wachsende Sammlung pädagogisch geprüfter Apps für Kinder von 4 bis 10 Jahren an, und das werbefrei, sicher und ohne versteckte Kosten.

Das Kölner Entwicklerstudio ist hier im Blog durch zahlreiche Kinder-Apps bereits wohlbekannt und entwickelt seit über zehn Jahren digitale Inhalte für Kinder. Vor allem die „Fiete“-Reihe hat sich zu einer der bekanntesten deutschen Kinder-App-Marken entwickelt. Die Fiete-Apps wurden weltweit bereits über 21 Mio. mal heruntergeladen und mehrfach national und international ausgezeichnet.

Vom 21. November bis 2. Dezember 2025 gibt es jetzt den Jahreszugang zum KidsKlub mit einem Rabatt von 60 Prozent für nur 20 Euro. Der Black-Friday-Rabatt gilt für alle Familien, die im Aktionszeitraum vom 21. November bis 2. Dezember 2025 einen KidsKlub-Jahreszugang abschließen. Dazu öffnen Eltern einfach eine beliebige KidsKlub-App – beispielsweise Fiete World oder Fiete PlaySchool – und wählen dort den Jahreszugang. Neukunden und -kundinnen können den KidsKlub sieben Tage lang völlig kostenlos testen, und auch eine Kündigung ist jederzeit möglich.

Derzeit insgesamt acht Apps im KidsClub verfügbar

Der KidsKlub bündelt derzeit acht Fiete-Apps. Das Besondere: Keine Werbung, keine In-App-Käufe, keine Chats, und alle Inhalte zu einem transparenten Jahrespreis. Im KidsKlub sind aktuell die folgenden Apps enthalten: Fiete World, Fiete Math, Fiete Cars, Fiete Sports, Fiete Puzzle, Fiete Wintersport, Fiete PlaySchool und Fiete Fussball. In diesem Monat sollen laut Entwicklerstudio noch Fiete Christmas, Fiete Choice und Fiete Hide and Seek hinzukommen, weitere App-Integrationen sind geplant.

Die Inhalte fördern laut Ahoiii Entertainment „spielerisch Kreativität, Logik, Motorik und erste Schulkompetenzen“. Ein Zugang gilt für bis zu sechs Familienmitglieder. Alle Apps sind für Kinder von 4 bis 10 Jahren geeignet. Der Jahreszugang vom KidsKlub kostet normalerweise 49,99 Euro, während des Black Friday-Deals kann man das Jahres-Abonnement mit 60 Prozent Rabatt für 19,99 Euro erwerben. Weitere Infos zum KidsKlub gibt es auf der Produktseite des Entwicklerstudios.