Fluid Meteo: Update auf Version 2.1 bringt diverse Verbesserungen

Fluid Meteo (App-Store-Link) ist eine Wetter-App, die ihre Nutzer mit ihren besonders präzisen Wetterdaten überzeugen möchte. Dafür greift die Anwendung unter anderem auf internationale Wettermodell und lokale Daten, wie die des Deutschen Wetterdienstes zurück. Nun hat die global funktionierende App ein Update auf Version 2.1 bekommen, das der App neue Modell hinzufügt und das die Vorhersagen nun noch genauer machen soll.

Fluid Meteo stammt aus der Feder der Ubique Innovation AG, einem Schweizer Unternehmen, das auch hinter der Wetter-App MeteoSwiss-App steckt. Fluid Meteo verfolgt allerdings einen globalen Ansatz und lässt sich somit international, also auch hierzulande nutzen.

Ihre Daten zieht die App aus globalen Wettermodellen, die außerdem mit nationalen Daten abgeglichen bzw. um diese erweitert werden. In Deutschland kommen dabei zum Beispiel die Daten des Deutschen Wetterdienstes zum Einsatz. Beides soll für besonders präzise Vorhersagen sorgen – denn die sind ja schließlich das wichtigste Kriterium für eine gute Wetter-App. Die Datenquelle wird in der App jeweils explizit ausgewiesen.

Fluid Meteo ist kostenlos und ohne Werbung

Version 2.1 hebt die Datenlage von Fluid Meteo noch einmal auf ein neues Level, denn lokale Daten finden nun noch stärkeren Eingang in die Berechnung, etwa mit Blick auf die Topografie. Eingebunden wurden nun außerdem die Modelle ICON D2 RUC und ICON 2I RUC. Diese liefern häufiger und schneller Daten an die App, die diese dann verarbeiten kann. Auch das Widget soll nach dem Update nun stabiler laufen.

Fluid Meteo ist für die Nutzung auf iPhone und iPad optimiert, lässt sich aber auch auf dem Mac installieren. Eine deutsche Sprachversion ist vorhanden. Die App lässt sich kostenlos laden und auch kosten- und werbefrei nutzen. Ihr benötigt mindestens iOS 17.0, um die Fluid Meteo laden zu können. Habt ihr Bedarf an einer neuen Wetter-App? Dann probiert Fluid Meteo doch mal aus.