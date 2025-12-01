DEVONthink 4: Dokumenten-App jetzt auch mobil verfügbar

Einige neue Funktionen erstmals für mobile Geräte

Banner zu DEVONthink To Go 4

Schon im Sommer dieses Jahres ist die Dokumentenverwaltung DEVONthink für macOS in Version 4.0 erschienen. Nach einiger Zeit hat das Entwicklerteam nun auch die mobilen Apps für iPhone und iPad aufpoliert und bietet v4 von DEVONthink To Go jetzt auch zu Download im App Store an.

Was ist eigentlich DEVONthink To Go? Die Anwendung richtet sich vor allem an Menschen, die täglich mit mit großen Mengen an Informationen umgehen müssen: Texte, PDFs, Websites, Bilder, E-Mails, Tabellenkalkulationen. Damit wird an der Universität, in der Redaktion, in der Anwaltskanzlei, in der Arztpraxis und an vielen anderen Orten gearbeitet. DEVONthink To Go speichert all diese Informationen als Dokumente auf dem iPad oder iPhone und ermöglicht es so, auch unterwegs produktiv zu sein und auf Wissen zuzugreifen.


Die nun veröffentlichte vierte Generation von DEVONthink To Go verfügt über einige Änderungen und Verbesserungen, darunter eine moderne, für Liquid Glass entwickelte Benutzeroberfläche und Funktionen, die man bereits aus DEVONthink für Mac kennt. Auf der Produktseite der mobilen App gibt es dazu auch weitere Informationen.

Revisionssichere Datenbanken, Smart Groups und mehr

DEVONthink in Version 4 auf einem Mac
Seit diesem Sommer kann DEVONthink in Version 4 auf dem Mac genutzt werden.

In v4 lässt sich unter anderem generative KI direkt in DEVONthink To Go nutzen und Dokumenten benutzerdefinierte Metadaten hinzufügen. Mit benutzerdefinierten Smart Groups hat man darüber hinaus die benötigten Informationen immer griffbereit. Beim Bearbeiten der eigenen Dokumente können verschiedene Versionen erstellt werden und zudem Informationen mit besonderen Anforderungen in revisionssicheren Datenbanken gespeichert werden.

Ebenfalls neu in DEVONthink To Go in Version 4.0 ist eine laut Aussagen des Entwicklerteams „leistungsstarke neue Suchsprache“, die auch Suffix-Suchen unterstützt. So lassen sich komplexe Suchanfragen erstellen oder den KI-gestützten Suchassistenten verwenden, um Suchanfragen in einfaches Englisch umwandeln zu lassen. Intelligente Gruppen sammeln dabei übereinstimmende Elemente aus den eigenen Datenbanken.

DEVONthink To Go (App Store-Link) in Version 4.0 steht ab sofort zum Download im deutschen App Store zur Verfügung. Die Anwendung lässt sich kostenlos herunterladen und im Rahmen einer bestehenden Pro- oder Server-Lizenz für macOS ohne weitere Kosten nutzen. Wer keine Mac-App besitzt, kann DEVONthink To Go für 2,99 Euro/Monat oder 22,99 Euro/Jahr abonnieren. Wer zur Bestandskundschaft zählt, kann sich freuen, da ältere Einmallizenzen ihre Gültigkeit behalten.

Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

