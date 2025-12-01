Dreame L10s Ultra Gen 3 ausprobiert: Heute noch für 429 Euro

Im November hat Dreame den L10s Ultra Gen 3 als neues Mittelklasse-Modell auf den Markt gebracht. Statt der eigentlich veranschlagten 599 Euro wurde der neue Saug- und Wischroboter anlässlich der Black Friday Angebote direkt auf 429 Euro (Amazon-Link) reduziert. Aber wie viel Leistung bekommt man dafür geboten? Wir haben den Test gemacht.

Die größten Unterschiede zur Vorgänger-Generation

Bereits die zweite Generation des Dreame L10s Ultra war sehr gut ausgestattet. Beim neuen Modell legt Dreame aber noch einmal eine Schippe drauf. So wurde die Saugkraft von 10.000 auf 25.000 Pascal gesteigert. Und da reden wir dann doch tatsächlich über einen Unterschied, der sich im Alltag bemerkbar macht.

Eine weitere Neuerung ist ebenfalls mehr als praktisch: Die dritte Generation des Roboters verfügt endlich über eine ausfahrbare Seitenbürste. So wird der Dreck aus den Ecken heraus entfernt.

Die dritte Änderung betrifft die Basisstation, denn hier verfügt der Dreame L10s Ultra ab sofort über ein Waschbrett mit automatischer Reinigung. Es werden also nicht nur die Wischpads selbst mit einer Reinigungslösung gewaschen, sondern im Anschluss auch das Waschbrett ausgespült. Das sollte den Wartungsintervall auf jeden Fall erhöhen. Wie gut das funktioniert, werde ich aber erst in mehreren Monaten wissen.

Der Dreame L10s Ultra Gen 3 im Praxis-Einsatz

Auch ansonsten ist der Dreame L10s Ultra Gen 3 sehr gut ausgestattet. Neben der Basisstation mit Tanks sind hier vor allem die ausfahrbaren Wischpads zu erwähnen, die bis an die Kante reinigen können. Im Gegensatz zu einigen anderen günstigeren Modellen können sogar beide Wischpads ausgefahren werden. Teppiche werden automatisch erkannt und die Wischpads dort um 10,5 Millimeter angehoben.

Über die Dreame-App kann man die Wohnung nach der schnellen Kartierung in Räume unterteilen und seine Reinigungspräferenzen festlegen. Etwa einen automatischen Zeitplan oder die Reihenfolge der Reinigung. Die Dreame-App ist vielleicht nicht der übersichtlichste Kandidat, man findet sich dort aber recht schnell zurecht.

Aber auf welches Killer-Feature muss man im Vergleich zu den Top-Modellen verzichten und wie macht sich das in der Praxis bemerkbar? Der größte Unterschied ist sicherlich die fehlende Kamera zur Hinderniserkennung. Kabel sind so eine echte Gefahr für den Dreame L10s Ultra, hier solltet ihr euer Zuhause entsprechend vorbereiten. Bei mir wollte er bei einigen Runden über das Tablet mit dem Katzenfutterteller fahren, bei manchen Fahrten hat er das Hindernis als solches erkannt.

Für feste Hindernisse im Haus könnt ihr natürlich jederzeit eine No-Go-Zone anlegen. Schwierig wird es natürlich, wenn bei euch im Haus häufiger mal kleinere, vor allem flachere Gegenstände auf dem Boden liegen.

Ebenso muss man auf eine Reinigung der Wischpads mit heißem Wasser verzichten. Auch das ist mit etwas eigenem Einsatz durchaus verkraftbar: Die Wischpads können auch mal in die Waschmaschine. Zudem kosten sechs neue Pads weniger als 10 Euro.

Das Fazit fällt positiv aus

Für gerade einmal 429 Euro, das ist die Hälfte der derzeitigen Angebote für die Top-Modelle auf dem Markt, bekommt man einen richtig starken Saug- und Wischroboter. Die Navigation bei Dreame ist top, die Saugkraft richtig gut und die Wischleistung mehr als solide. Abstriche muss man nur bei der Hinderniserkennung machen, hier ist einfach ein wenig mehr Ordnung im Haushalt gefragt. Aber Achtung: Der reduzierte Preis gilt wohl nur noch bis heute Abend.