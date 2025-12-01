Bluestein SlimTag Buddy: Niedlicher „Wo ist?“-Tracker im süßen Kinder-Design

7 Designs zur Auswahl

FreddyKommentar schreiben zu Bluestein SlimTag Buddy: Niedlicher „Wo ist?“-Tracker im süßen Kinder-Design
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

SlimTag Buddy von Bluestein.

Ein kleiner Anhänger im Kinder-Design kombiniert mit „Wo ist?“-Technik? Genau das gibt es jetzt bei Bluestein. Während man bisher meist einen AirTag zum Tracking von Rucksack oder Schlüssel verwendet hat, bietet der SlimTag Buddy eine hübschere Alternative für Kinder, die auf den ersten Blick nicht wie ein Tracker aussieht.

Mit insgesamt sieben niedlichen Designs gibt es eine schöne Auswahl: Zur Wahl stehen ein Affe, Alpaka, Einhorn, Dino, Katze, Hund oder eine Rakete. Die Akkulaufzeit ist mit rund 180 Tagen angegeben, wobei sich der SlimTag Buddy einfach über ein MagSafe-Ladegerät aufladen lässt. Das Setup erfolgt klassisch über die „Wo ist?“-App, in der man den Standort verfolgen und verlorene Gegenstände schnell wiederfinden kann.


Tracking direkt in der Wo ist?-App

Bluestein SlimTag Buddy mit Wo ist? App.
Der Bluestein SlimTag Buddy ist mit Wo ist? kompatibel.

Darüber hinaus ist der Kinder-Tracker wasserfest und kann bei Bedarf ein lautes Klingeln abspielen, um ihn leichter zu finden.

Ich finde die Idee super – und vielleicht ist das ja etwas für dich oder deine Kids. Der SlimTag Buddy kostet 19,95 Euro. Mit dem Code APPGEFAHREN15 sparst du zusätzlich und zahlst nur 17,96 Euro. Was hältst du von der Idee?

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Auch neu

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de