Ein kleiner Anhänger im Kinder-Design kombiniert mit „Wo ist?“-Technik? Genau das gibt es jetzt bei Bluestein. Während man bisher meist einen AirTag zum Tracking von Rucksack oder Schlüssel verwendet hat, bietet der SlimTag Buddy eine hübschere Alternative für Kinder, die auf den ersten Blick nicht wie ein Tracker aussieht.

Mit insgesamt sieben niedlichen Designs gibt es eine schöne Auswahl: Zur Wahl stehen ein Affe, Alpaka, Einhorn, Dino, Katze, Hund oder eine Rakete. Die Akkulaufzeit ist mit rund 180 Tagen angegeben, wobei sich der SlimTag Buddy einfach über ein MagSafe-Ladegerät aufladen lässt. Das Setup erfolgt klassisch über die „Wo ist?“-App, in der man den Standort verfolgen und verlorene Gegenstände schnell wiederfinden kann.

Tracking direkt in der Wo ist?-App

Darüber hinaus ist der Kinder-Tracker wasserfest und kann bei Bedarf ein lautes Klingeln abspielen, um ihn leichter zu finden.

Ich finde die Idee super – und vielleicht ist das ja etwas für dich oder deine Kids. Der SlimTag Buddy kostet 19,95 Euro. Mit dem Code APPGEFAHREN15 sparst du zusätzlich und zahlst nur 17,96 Euro. Was hältst du von der Idee?