Panels: MKBHD veröffentlicht Wallpaper-App für 50 Euro pro Jahr

Ich habe mir heute Morgen gespannt das iPhone 16-Review des beliebtesten und wohl besten Technik-YouTubers Marques Brownlee, kurz MKBHD, angesehen, und auch Marques ist vor einem Shitstorm nicht immun. In den Kommentaren geht es nicht um das neue iPhone, sondern um die neue Wallpaper-App Panels (App Store-Link), die Marques ab sofort im App Store anbietet.

Die Idee, eine eigene Wallpaper-App zu kreieren, ist legitim. Immerhin nutzt MKBHD seit vielen Jahren zahlreiche Wallpaper auf seinen Test-Smartphones. Zudem sind in seinen Videos immer wieder Macs und Bildschirme mit tollen Wallpapers im Hintergrund zu sehen, die laut seinen Aussagen alle in Panels zum Download bereitstehen. Die Auswahl ist zum Start begrenzt, und MKBHD arbeitet mit ausgewählten Künstlern zusammen, um eine schöne Auswahl anzubieten. Wie er im Video sagt, wird der Umsatz für das entsprechende Wallpaper 50/50 mit dem Künstler geteilt.

Wallpaper für mehr als 50 Euro pro Jahr: Wie oft wechselt ihr euer Wallpaper?

Dass die Entwicklung einer App viel Zeit in Anspruch nimmt und Geld verschlingt, ist nicht immer offensichtlich, aber ein Fakt – das können wir aus eigener Erfahrung sagen. Daher ist es auch in Ordnung, dass die App monetarisiert wird. Jedoch hat sich Marques für eines der nicht so beliebten Abonnements entschieden und verlangt pro Jahr 50 Euro, um vollen Zugriff auf alle Wallpapers zu erhalten.

Der Download der Panels-App ist zunächst kostenlos, und ihr müsst euch auch nicht unbedingt registrieren. Falls ihr ein kostenloses Wallpaper in SD-Qualität (!) herunterladen wollt, müsst ihr euch zwei Werbevideos ansehen. Wenn ihr das Wallpaper in voller Auflösung nutzen möchtet, geht das nur mit einem Panels+-Abonnement. Zum Start ist Panels+ um 62 Prozent reduziert, später soll es dann zum Originalpreis von 131 Euro angeboten werden. Ich habe eingangs erwähnt, dass eine neue App monetarisiert werden kann, aber doch bitte nicht so!

Natürlich soll Marques mit der App Geld verdienen, denn er hat viel Arbeit da rein gesteckt. Wenn man aber denkt, dass er definitiv zu den bestverdienenden YouTubern zählt, stoßen das Finanzierungsmodell und die gewählten Preise doch hart auf.

Kostenlose Wallpaper einfach bei Unsplash laden

Davon abgesehen gibt es im Internet und auch im App Store zahlreiche Wallpaper-Anlaufstellen, die günstiger oder sogar gratis sind. Mein Tipp ist auf jeden Fall Unsplash. Auf www.unsplash.com oder in der Unsplash-App könnt ihr jedes dort angebotene Foto kostenlos herunterladen und für alle Zwecke ohne Lizenz nutzen – ihr müsst nicht einmal den Autor angeben. Das ist das Lizenzmodell von Unsplash: Es gibt für Kunden keine Einschränkungen. Jeder, der bei Unsplash Fotos zum Download anbietet, hat dies akzeptiert und stellt seine Fotos kostenlos zur Verfügung. Und bei Unsplash gibt es auch eine riesige Auswahl an wirklich tollen Wallpapers.