Sonos: Trueplay bereits mit der neuen iPhone 17 Generation möglich

Eine der besten Funktionen für Sonos-Lautsprecher ist Trueplay. Dieses Feature ist ein perfektes Zusammenspiel mit den Mikrofonen des iPhones und kann dabei helfen, die Klangqualität von Sonos-Speakern zu verbessern. Das klappt auch schon mit den neuen iPhone 17 Modellen.

Sonos erklärt die Funktion wie folgt: „Trueplay misst, wie der Sound von den Wänden, Möbeln und anderen Oberflächen in einem Raum zurückgeworfen wird, und stimmt deinen Sonos Speaker perfekt ab, damit du überall großartigen Sound genießt, egal, wo du ihn aufstellst.“

Sonos Trueplay mit dem iPhone 17

Wer nach dem Start einer neuen iPhone-Generation bereits auf ein neues Apple-Handy umgestellt hat und kurz danach die einmalig erforderliche Trueplay-Optimierung eines Sonos-Lautsprechers starten möchte, der wurde in den vergangenen Jahren oft enttäuscht. Zuletzt hat es oftmals mehrere Monate gedauert, ehe Sonos die erforderlichen Updates geliefert hat.

Nun ging es anscheinend bedeutend schneller, wie ein Sonos-Nutzer auf Reddit festhält: „Ich wollte dem TruePlay-Team einfach mal ein großes Lob aussprechen, weil sie die Funktion weniger als einen Monat nach dem Start der neuen iPhones auf den Markt gebracht haben. Ich erinnere mich, dass ich oftmals bis kurz vor Weihnachten warten musste, bevor mein neues Telefon mein System wieder kalibrieren konnte.“

Offiziell hat Sonos die neue Funktion noch nicht angekündigt, es kann also durchaus sein, dass sie noch ausgerollt wird. Auf meinem iPhone 17 Pro konnte ich aber bereits eine Trueplay-Kalibrierung starten, möglicherweise läuft es auch schon bei euch.

