Sonify: Sonos-App-Alternative bekommt erstes großes Update

Die hier mal als „bessere Sonos-App“ betitelte Anwendung Sonify (App-Store-Link) hat ihr erstes großes Update bekommen, dass der App, die als Alternative zur immer noch nicht richtig funktionsfähigen Sonos-App an den Start gegangen ist, diverse neue Funktionen und Verbesserungen beschert. Ab sofort könnt ihr zum Beispiel Szenen einrichten und NFC-Tags nutzen, um Szenen und Radiosender zu starten.

Szenen ermöglichen es euch, eine Audioquelle festzulegen und dann Wiedergabefunktionen wie Repeat, Shuffle oder Crossfade einzurichten. Zudem könnt ihr auch die Räume auswählen, in denen die Musik wiedergegeben werden soll und die Lautstärke auf Raumebene festlegen. Auch ein Schlaftimer lässt sich hinzufügen. Die Szenen selbst findet ihr dann ganz oben auf dem Start-Screen der Sonify-App.

Außerdem könnt ihr nun eigene NFC-Tags programmieren, mit denen ihr Szenen oder Radiosender starten könnt. Das TV-Setup wurde ebenfalls erweitert. Auch die Suche in der eignen Bibliothek hat ein paar Verbesserungen bekommen, ebenso die Navigation. Darüber hinaus können Alben und Playlisten nun zu den Favoriten hinzugefügt und Apple Music nun durchsucht werden.

Sonify ist weiterhin kostenlos nutzbar

Sonify könnt ihr kostenlos im App Store laden und nutzen. Im Vergleich zur Original-Sonos-App könnt ihr euch über eine deutlich bessere Performance und die Steuerungsmöglichkeit über den Sperrbildschirm freuen. Dennoch ersetzt die Sonify-App die offizielle Sonos-App nicht komplett. Die Ersteinrichtung des Systems sowie bestimmte Funktionen wie TruePlay müssen weiterhin über die Original-App durchgeführt werden.

Wann und ob Sonos selbst seine eigene App wieder auf Vordermann gebracht bekommt, bleibt weiterhin unklar. Bislang besteht die Strategie von Sonos jedenfalls scheinbar ausschließlich darin, die Preise der Lautsprecher immer mal wieder zu reduzieren.