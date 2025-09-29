Anker startet KI-Tool für Übersetzungen in der Soundcore-App

Erst in der vergangenen Woche hat Anker seine neuen Soundcore AeroFit 2 mit KI-Assistent gestartet, mein Testgerät sollte auch in den nächsten Tagen eintreffen. Die Soundcore-App wurde heute auf den neusten Stand gebracht, so dass wir bereits jetzt einen Blick auf die neuen Live-Übersetzungen werfen können. Diese lassen sich auch ohne Kopfhörer von Anker nutzen und bieten einige interessante Funktionen.

Mit der neuen Soundcore-App führt Anker einen neuen KI-Assistenten ein, der auf den Namen Anka hört. Vermutlich ist das die internationale Abkürzung für Ann-Kathrin, hierzu liegen mir aber leider keine offiziellen Informationen vor. Mit dem Assistenten könnt ihr auch chatten, wobei ich hier von den Ergebnissen nicht ganz begeistert bin. Auf die erneute Nachfrage nach den ausführlichen NBA-Regeln konnte mir Anka keine weiteren Informationen liefern. Aktuelle Fragen zur Bundesliga wurden immerhin kurz und knapp korrekt beantwortet.

Die Live-Übersetzungen mit Anka in der Soundcore-App

Spannender sind da aus meiner Sicht die Live-Übersetzungen, die Anker direkt in der Soundcore-App anbietet. Hier gibt es zwei verschiedene Modi: Übersetzung in Echtzeit und Face-to-Face-Übersetzung. Laut eigenen Angaben unterstützt Anker Übersetzungen in 100 Sprachen mit einer Genauigkeit von bis zu 97 Prozent.

Für die Echtzeit-Übersetzung wird das Mikrofon eures iPhones verwendet und damit der Stimme gelauscht. Ich kann mir den Einsatz zum Beispiel während eines Vortrags oder einer TV-Sendung vorstellen. Die Sprache wird automatisch erkannt und die Übersetzung dann in Echtzeit auf dem Display angezeigt. Die Erkennung hat dabei richtig gut funktioniert, zumindest in meinem Test mit einem niederländischen Video. Allerdings ist es ein, zwei Mal vorgekommen, dass trotz der korrekten Erkennung keine deutsche Übersetzung angezeigt wurde. Vielleicht ging es hier einfach zu schnell. Die Echtzeit-Übersetzungen sind in der Soundcore-App übrigens mit dem Hinweis „für kurze Zeit gratis“ versehen, genauere Informationen zur späteren Preisgestaltung liegen mir noch nicht vor.

Der zweite Modus sind die Übersetzungen von Gesprächen in zwei Richtungen. Hier wählt ihr die Sprachen manuell aus und die beiden am Gespräch beteiligten Personen können dann jeweils einen Knopf drücken, um ihre Aussage aufzunehmen. Diese wird dann direkt übersetzt und auf Wunsch auch laut vorgelesen. Bei einigen Aussagen liefert Anka sogar passende Vorschläge, um die Konversation noch schneller fortzusetzen.

In einem dritten Bereich könnt ihr zahlreiche Redewendungen und wichtige Aussagen in der zuletzt ausgewählten Sprache „lernen“. Zudem verspricht Anker, schon bald neue Funktionen zu liefern.

Interessant wird auf jeden Fall, wie Anker die KI-Funktionen rund um die Übersetzungen in die Kopfhörer integriert hat. Beim Soundcore AeroFit 2 scheint es bis auf die Integration des KI-Assistenten keine Neuerungen zu geben. Aktuell werden bei Amazon beide Versionen des Kopfhörers mit einem Preisunterschied von 30 Euro angeboten.