Sonify jetzt im App Store erhältlich: Die bessere Sonos-App?

Wer keine Lust auf die Original-Sonos-App hat, kann sich fortan Sonify (App Store-Link) direkt aus dem App Store laden – kostenlos. Nach einer längeren Betaphase steht die App für iPhone und iPad nun direkt im Store zum Download bereit, ist dabei 151,6 MB groß und setzt iOS 17.0 oder neuer voraus.

Die App kombiniert Lieblingsfunktionen mit cleveren Extras und einer durchdachten Benutzeroberfläche damit du dich voll und ganz auf das konzentrieren kannst, was wirklich zählt: Deine Musik.

Das kann Sonify

Ein echtes Highlight ist die schnellere Steuerung: Du kannst deine Wiedergabe direkt vom Sperrbildschirm oder aus dem Kontrollzentrum steuern ohne dein Smartphone zu entsperren. Auch die Lautstärke lässt sich bequem über die Hardware-Tasten des Geräts regeln. Für Nutzer und Nutzerinnen mit mehreren Lautsprechern bietet Sonify außerdem eine reaktionsschnelle Gruppenlautstärkeregelung und eine praktische Sync-Taste, mit der du per Fingertipp alle Lautsprecher auf die gleiche Lautstärke bringst.

Auch bei der Navigation macht Sonify vieles besser. Du kannst deine bevorzugte Musik-App, etwa Spotify oder Apple Music, als Startseite festlegen und hast schnellen Zugriff auf deine Playlists, Favoriten und gespeicherten Inhalte. Eine spezielle Bibliotheksseite hilft, Musik aus verschiedenen Diensten an einem Ort zu bündeln. Dank nativer Seiten läuft alles flüssig und nahezu ohne Ladezeiten.

Das Wiedergabeerlebnis wurde ebenfalls optimiert. Mit einem Tipp speicherst du den aktuellen Song direkt in deinen Lieblingssongs beim jeweiligen Dienst. Wenn dein Sonos-System mit dem Fernseher verbunden ist, bietet dir die App zudem einen Schnellzugriff auf TV-Steuerelemente.

Sonify verwaltet Playlists besser

Für Nutzer und Nutzerinnen mit kompatiblen Diensten bringt Sonify außerdem eine deutlich bessere Verwaltung von Wiedergabelisten. Du kannst Playlists durchsuchen, sortieren, neue Listen erstellen, umbenennen oder löschen. Auch das Hinzufügen oder Entfernen von Songs funktioniert ohne ständiges Hin- und Herwechseln.

Besonders praktisch ist auch das Warteschlangensystem: Mit einfachen Wischgesten fügst du Songs schnell zur Queue hinzu oder spielst sie direkt als Nächstes ab. Sonifys eigene Warteschlangen-Architektur sorgt dafür, dass auch bei riesigen Playlists alles ohne Verzögerung läuft.

Wichtig zu wissen: Sonify ersetzt die offizielle Sonos-App nicht komplett. Die Ersteinrichtung des Systems sowie bestimmte Funktionen wie TruePlay müssen weiterhin über die Original-App durchgeführt werden.