Ugreen: Vier praktische Accessoires für Urlaub und Reisen

Auch wenn in einigen Bundesländern die Sommerferien bereits beendet sind, stehen in anderen Teilen Deutschlands für viele Personen noch Urlaub oder Reisen an. Wir stellen euch heute vier nützliche Accessoires vom bekannten Hersteller Ugreen vor, die den Reisealltag deutlich erleichtern können.

Ugreen Nexode Pro 100W 3-Port GaN Fast Charger

Nicht nur in den heimischen vier Wänden, sondern auch unterwegs braucht es ein Ladegerät, um die eigenen Apple-Geräte und entsprechendes Zubehör wieder mit Strom versorgen zu können. Im Reisegepäck darf es aber gerne einmal ein kompaktes, aber gleichzeitig zuverlässiges und leistungsfähiges Produkt sein, das zugleich mehrere Geräte aufladen kann.

Ugreen hält für diese Zwecke den Nexode Pro 100W 3-Port GaN Fast Charger, ein Ladegerät mit insgesamt drei Anschlüssen und einer Gesamtleistung von 100 Watt, bereit. Zwei USB-C-Ports sowie ein USB-A-Anschluss ermöglichen das gleichzeitige Aufladen von bis zu drei Geräten gleichzeitig. Sogar ein MacBook Pro 14″ kann über den einen USB-C-Port in knapp 30 Minuten von 0 auf bis zu 50 Prozent aufgeladen werden.

Das Ugreen Nexode Pro verfügt über einen integrierten GaNInfinity Chip, der einen sicheren und schnellen Ladevorgang mit hoher Energieeffizienz gewährleisten soll. Zudem unterstützt das Ladegerät Protokolle wie PPS 5A, PD 3.0, QC 4.0 sowie Samsungs Schnellladefunktion 2.0 45W und ist unter anderem kompatibel mit MacBooks, iPhones, Samsung Galaxy-Serien, Google Pixel-Serien, den AirPods, dem Steam Deck, der Nintendo Switch (2) und mehr.

Aktuell kann das Ugreen Nexode Pro Ladegerät bei Amazon mit 27 Prozent Rabatt für 43,99 Euro statt sonst üblicher 59,99 Euro inklusive optionaler Prime-Option bestellt werden. Als Farbe steht Dunkelgrau zur Verfügung, weitere Farbvarianten gibt es bei diesem Produkt nicht.

UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port... Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W High-Power ist 45% kleiner als das originale 96W...

100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W Max erhalten, dadurch kann dieses 100W Netzteil Ihr...

Ugreen Retractable 75W Kfz-Ladegerät

Wer nicht nur im Hotelzimmer, im Campervan oder in der Ferienwohnung Strom aus der Steckdose benötigt, sondern auch schon während der Fahrt im Auto vorhandene Geräte versorgen möchte, greift zu einem Kfz-Ladegerät für den 12V-Anschluss des Fahrzeugs. Ugreen bietet an dieser Stelle seit einiger Zeit verschiedene Modelle mit mehreren USB-C- und -A-Ports an, die zusätzlich über ein einziehbares Kabel verfügen.

Ich konnte mir das Ugreen Retractable Kfz-Ladegerät mit einer Gesamtleistung von 75 Watt und insgesamt drei Ladeports ansehen. Einer der beiden USB-C-Ports verfügt über ein integriertes Kabel von 75 cm Länge, das sich in mehreren Stufen aus- und wieder einziehen lässt, so dass man keinen Kabelsalat im Auto herumliegen hat. Aus meiner Sicht gerade in Fahrzeugen eine wirklich tolle Sache.

Beim gleichzeitigen Laden beider Ports kann das einziehbare USB-C-Kabel 45 Watt Leistung erreichen und die Gesamtleistung der beiden Ports kommt auf die Maximalleistung von 75 Watt .Das bedeutet, dass man ein iPhone im Vergleich zu einem herkömmlichen Ladegerät in nur 30 Min. von 0 auf über 56 Prozent aufladen kann. Das einziehbare USB-C-Kabel hat eine Leistung von bis zu 60 Watt: Ein MacBook Pro 16″ kann über das Kabel in nur 30 Minuten von 0 auf 30 Prozent aufgeladen werden. Gerade auf Geschäftsreisen oder bei längeren Autofahrten mit Kindern und ihren Unterhaltungsgeräten ist dieser Umstand mehr als praktisch.

Das Ugreen Retractable 75W Kfz-Ladegerät ist aktuell bei Amazon mit ganzen 31 Prozent Rabatt für 17,99 Euro statt bisheriger 25,99 Euro zu haben. Auch hier gibt es eine optionale Prime-Versandoption.

Angebot UGREEN Zigarettenanzünder USB C 75W Einziehbares Auto Ladegerät KFZ Ladegerät USB... Flexibles einziehbares Design: Dieses einziehbare Autoladegerät hat ein 75 cm langes USB-C-Kabel.Es lässt sich mit einem einfachen Zug einziehen. So...

75W PD3.0 QC3.0 Schnellladung:Beim gleichzeitigen Laden beider Ports kann das einziehbare USB C Kabel 45 W erreichen und die Gesamtleistung der beiden...

Ugreen HDMI 2.1 8K Kabel

Ist man dann am Ferienort angekommen und will den vorhandenen Fernseher mit der Spielkonsole, dem Apple TV oder anderen Geräten beanspruchen, oder will auf Geschäftsreisen einen Projektor für eine Präsentation nutzen, braucht es ein leistungsfähiges HDMI-Kabel zur Bild- und Tonübertragung. Auch hier hält Ugreen das passende Zubehör mit dem Ugreen HDMI 2.1 8K Kabel bereit, das in jedem Koffer Platz findet und eine hochwertige Lösung zum Anschluss von Peripherie-Geräten an Fernseher, Displays, Beamer und Co. ist.

Ausgestattet mit zwei silber-grauen Aluminium-Schalen inklusive zweier Schutzkappen für die vernickelten HDMI-Stecker und und einem schwarzen stoffummantelten Kabel, macht das Ugreen-HDMI-Kabel schon beim Auspacken einen sehr hochwertigen Eindruck. Das Produkt verfügt über eine offizielle Zertifizierung für HDMI 2.1 Ultra High Speed, die die Spezialfunktionen von HDMI 2.1 wie 48Gbps Ultra High Speed-Übertragung, Dolby Vision, eARC, Dynamic HDR, VRR und ALLM unterstützt. Zudem bietet das Kabel Bildwiederholfrequenzen von bis zu 8K@60Hz, 4K@240Hz, 4K@165Hz, 4K@144Hz, 4K@120Hz und 1440P@144Hz und versteht sich mit Audioformaten wie DTS Master, DTS:X, Dolby TrueHD und Dolby Atmos 3D Surround-Sound.

Gegenwärtig kann das Ugreen HDMI 2.1 8K Kabel bei Amazon in Längen von 0,5 Meter, 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 5 Meter und 10 Meter zu Preisen zwischen 8,99 und 39,99 Euro bestellt werden. Besonders interessant ist aktuell die 2 Meter-Variante, die mit 10,99 Euro derzeit genauso teuer ist wie die 1 Meter-Variante. Wie auch bei den bisherigen Accessoires gibt es auch hier eine optionale Prime-Versandoption.

Angebot UGREEN HDMI 2.1 Kabel 10K 8K 60Hz 4K 240Hz 165Hz 144Hz 120Hz 48Gbit/s High Speed,... 【Zertifiziertes HDMI 2.1 Kabel】UGREEN 8K HDMI Kabel verfügt über eine HDMI 2.1 Ultra High Speed Zertifizierung, um alle HDMI 2.1...

【Verbesserte Bildqualität】 Mit einer explosiven Bandbreite von 48 Gbit/s unterstützt das UGREEN 8K HDMI 2.1 Ultra High Speed-Kabel eine höhere...

Ugreen Tech Organizer in drei Größen

Wer den Koffer oder die Tasche für den Urlaub oder die Geschäftsreise packt, muss auch irgendwo das Tech-Zubehör wie Ladekabel und -gerät, USB-Sticks, Maus, Multi-Adapter, AirPods, Powerbank, Apple Watch-Ladepuck oder weitere Armbänder, Fernbedienungen, Festplatten und mehr unterbringen. Möchte man nicht, dass sich die Kleinteile im ganzen Reisegepäck verstreuen, hilft eine Organizer-Tasche, die es in drei verschiedenen Größen von Ugreen gibt.

Ich habe mir den Ugreen Tech Organizer in der größten Variante „L“ angesehen, weiterhin gibt es auch noch die Größen S und M, die entsprechend kompakter gestaltet sind, aber auch weniger Platz bieten. Mein Exemplar verfügt über Außenmaße von 24,5 x 17,0 x 8,0 cm und besteht aus einem spritzwasserfesten, graumelierten Nylonstoff auf der Außenseite, einem umlaufenden Zwei-Wege-Reißverschluss mit gummierten Zügen und einem kleinen Tragegriff auf der Oberseite zum besseren Transportieren des Organizers.

Das Innere des Ugreen Tech Organizers wurde über Reißverschlüsse in zwei separate Fächer, davon ein größeres mit 3,5 cm Tiefe und drei großen Mesh-Taschen, sowie ein kleineres mit zahlreichen kleinen Gummibändern und Mesh-Einschüben für Kleinigkeiten wie Kabel, USB-Sticks und mehr. Sowohl auf der Ober-, als auch auf der Unterseite, ebenso im teilenden Element in der Mitte wurde ein weicher Polsterstoff vernäht, so dass die eingelegten Geräte jederzeit geschützt sind.

Dank der größeren Maße war ich sogar in der Lage, mein Apple TV 4K samt Kabel und Fernbedienung im unteren großen Fach des Tech-Organizers unterzubringen. Ugreen gibt darüber hinaus auch ein Beispiel, was alles in den Tech Organizer in Größe L passt: Eine Maus, TWS-In-Ears mit Case, zwei AA-Akkus, zwei USB-Sticks, vier Ladekabel, zwei Speicherkarten, eine kleine MagSafe- und eine größere Powerbank, eine Festplatte, eine Kompaktkamera und ein Ladegerät. Im unteren größeren Fach kann sogar ein kleines 7″ iPad Mini untergebracht werden, wenn man möchte.

Der Ugreen Tech Organizer ist gegenwärtig ebenfalls bei Amazon um 26 Prozent reduziert und wird dort inklusive optionalem Prime-Versand zum Preis von 19,99 statt 26,99 Euro angeboten. Auch der Organizer in Größe S ist vergünstigt für 14,39 statt 15,99 Euro erhältlich, der M-Organizer kostet 23,99 Euro.