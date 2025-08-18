App-Tipp: Mit „Notify“ Website-Änderungen ganz einfach im Blick behalten

Du willst wissen, wenn sich auf einer bestimmten Website etwas ändert ohne ständig selbst nachzuschauen? Dann könnte die iOS-App Notify (App Store-Link) genau das Richtige sein. Die App ist komplett kostenlos, läuft lokal auf dem iPhone und verzichtet dabei auf Abo, Werbung oder Tracker.

Was kann Notify?

Im Kern ist Notify ein cleverer Website-Wächter. Du gibst einfach eine Website an, wählst aus, wie oft geprüft werden soll, und bekommst eine Benachrichtigung, wenn sich etwas verändert. Alle Änderungen kannst du direkt in der App einsehen – übersichtlich und nachvollziehbar.

Für fortgeschrittene Nutzer und Nutzerinnen gibt es sogar eine Integration mit ChangeDetection.io, was noch mehr Kontrolle und einen langfristigen Änderungsverlauf ermöglicht.

Push-Benachrichtigungen für alles

Notify kann mehr als nur Websites beobachten: Mit einer eigenen Push-URL kannst du dir auch Benachrichtigungen von anderen Diensten oder Skripten schicken lassen. Beispiel: Du renderst ein Video in Final Cut Pro und möchtest benachrichtigt werden, wenn der Export fertig ist? Einfach ein kleines Skript schreiben, Notify einbinden, fertig.

Dank Apple Shortcuts lässt sich Notify auch in Automationen einbauen. Und mit den praktischen Widgets hast du alles direkt auf dem Homescreen im Blick.

Kostenlos und ohne Schnickschnack

Notify ist komplett kostenlos: Ohne Werbung, ohne In-App-Käufe, ohne Abo. Die App funktioniert auf iPhones und iPads mit iOS 18.5 oder neuer und kann direkt aus dem App Store geladen werden.