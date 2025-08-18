Tineco Floor One Switch S7 Stretch: Jetzt auch mit Liegefunktion

Der Tineco Floor One Switch S7, seit mehr als ein Jahr erhältlich, hat jetzt ein Update bekommen. Das Kombi-Paket setzt sich fortan aus dem Tineco Floor One S7 Stretch (Amazon-Link) zusammen, der das 180-Grad-Flachdesign an Bord hat, um auch unter Tischen und Möbeln wischen zu können. Darüber hinaus wird ein klassischer Akku-Sauger mitgeliefert, der mit reichlich Zubehör das Reingingen vereinfacht.

FlashDry-System : Innovation, die eine gründliche Selbstreinigung und vollständige Trocknung mit nur einem Knopfdruck des gesamten Reinigungsapparats des Switch S7 ermöglicht.

Pouch-Cell-Akku : Diese Akku-Innovation sorgt für eine bis zu dreimal längere Lebensdauer des Akkus. Mit einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten für den Wischsauger und bis zu 65 Minuten für den Staubsauger ermöglicht der Akku eine ununterbrochene Reinigung des gesamten Wohnraums.

MHCBS-Technologie : Diese garantiert tadellos saubere Böden. Die Technologie recycelt Schmutzwasser effektiv mithilfe eines Bürstenabstreifers, der die Rolle des Geräts bei einer konstanten Geschwindigkeit von 450 Umdrehungen pro Minute kontinuierlich mit sauberem Wasser spült und reinigt.

ZeroTangle-Bürste : Die speziell entwickelte Bürste reduziert das Verheddern von aufgesaugten (Tier-) Haaren um 99,99 Prozent. So lässt sich die Bürste nach getaner Arbeit noch leichter reinigen.

PureCyclone System : Dieses 5-stufige Filtersystem bietet eine Filterung von 99,97 Prozent der Staubpartikel mit einer Größe von weniger als 0,3㎛. Zudem bietet es eine effektive Trennung von Luft und Staub für eine dauerhaft anhaltende starke Saugleistung.

SmoothPower-System : Dank dieser Technologie fährt der Switch S7 quasi von selbst, wodurch dessen Einsatz zum Kinderspiel wird.

Doppelseitige Kantenreinigung : Der Bürstenkopf des Switch S7 kommt dank seiner Konstruktion auf beiden Seiten bis zu 0,5 cm an Ecken, Kanten und Wände und lässt so keinen Staub und Dreck entkommen.

iLoop Smart Sensor : Erkennt automatisch Verschmutzungen und gibt entsprechend präzise Saugleistung ab, wobei optisch angezeigt wird, wann der Boden sauber ist, um eine effiziente und gründliche Reinigung zu gewährleisten.

: Erkennt automatisch Verschmutzungen und gibt entsprechend präzise Saugleistung ab, wobei optisch angezeigt wird, wann der Boden sauber ist, um eine effiziente und gründliche Reinigung zu gewährleisten. LED-Scheinwerfer: Beleuchtet den Saugbereich vor der Bürste des Geräts.

Ich habe mir den Vorgänger schon genauer angesehen und habe in meinem Testbericht festgehalten, dass die Handhabung und Wischleistung gut, allerdings der Akku-Staubsauger eher einfach gehalten ist. Klicke dich gerne noch einmal in das Review, um die Details zu erfahren und deine Kaufentscheidung abzuwägen.