AirPods Pro 3 im Teardown: 0 von 10 Punkten bei Reparierbarkeit

Die Reparaturprofis von iFixit haben sich die neuen AirPods Pro 3 geschnappt und wie gewohnt bis auf die letzte Klebestelle zerlegt. Dabei wird schnell klar: Wer auf eine bessere Reparierbarkeit als bei den Vorgängern gehofft hat, wird enttäuscht.

Kleine Designänderungen bringt große Einschränkungen

Äußerlich ähneln die AirPods Pro 3 stark der zweiten Generation. Neu ist vor allem die Schaumstoffschicht an der Spitze der Ohrstöpsel, die für besseren Sitz sorgen soll – erkennbar allerdings nur unter dem Mikroskop. Im Inneren steckt eine 0,221 Wh Batterie pro Ohrhörer, das Ladecase enthält eine 1,334 Wh Zelle. Zum Vergleich: In der Vorgängerversion waren zwei Batteriezellen im Ladeetui verbaut, was die geringere Akkulaufzeit der neuen Version (24 statt 30 Stunden) erklärt.

Auch bei den Magneten für MagSafe und Qi2-Laden hat Apple etwas geändert: Es sind weniger Magnete verbaut, die aber clever umpositioniert wurden, sodass die Ladefunktion weiterhin wie gewohnt funktioniert.

Reparatur? Quasi unmöglich

Wirklich ernüchternd wird es beim Thema Reparierbarkeit. Laut iFixit lassen sich die AirPods Pro 3 nur durch Zerstörung öffnen. Das liegt vor allem daran, dass die Komponenten fest verklebt sind. Der Akku ist wie bei allen bisherigen AirPods-Modellen nicht austauschbar, ohne das Gehäuse zu beschädigen. Das gilt auch für das Case, das ebenfalls mit Klebstoff versiegelt ist.

Um den Akku zu entfernen, muss der Kleber erhitzt und das Gehäuse gewaltsam geöffnet werden – eine heikle Angelegenheit, bei der oft auch das interne Flexkabel beschädigt wird. Das Ergebnis: Kaum eine Werkstatt wagt sich an den Austausch, zu groß ist das Risiko.

Nur ein Neukauf bietet einen neuen Akku

Angesichts dieser Fakten vergibt iFixit eine glasklare Bewertung: 0 von 10 Punkten in Sachen Reparierbarkeit. Wer also auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit setzt, sollte sich bewusst sein: Die AirPods Pro 3 sind, wie schon ihre Vorgänger, praktisch Wegwerfprodukte, sobald der Akku den Geist aufgibt.

Foto: iFixit.