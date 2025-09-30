Ring stellt neue Sicherheitskameras mit 2K und 4K vor

Die Amazon-Marke Ring hat ebenfalls das Portfolio erweitert und setzt jetzt auch auf hochauflösende Kameras mit 2K oder 4K. Mit dabei sind Überwachungskameras sowie Türklingeln, die die folgenden Funktionen bieten.

Retinal 4K: Das ist Rings neue Technologie

Mit Ring Retinal 4K bringt das Unternehmen seine bisher leistungsstärkste Kamerageneration auf den Markt. Sie bildet die technische Basis für die neuen Modelle Wired Doorbell Pro, Floodlight Cam Pro und Outdoor Camera Pro. Zum ersten Mal gibt es echte 4K-Auflösung, kombiniert mit intelligenter KI-Bildverarbeitung – für gestochen scharfe Details und lebendige Farben.

Herzstück ist die neue Retinal Vision-Technologie: Sie verarbeitet das Videomaterial nicht einfach nur, sondern analysiert es Schritt für Schritt mithilfe von KI: Von der Lichterkennung bis zur Bewegungsauswertung. So entstehen Aufnahmen mit Klarheit, die gleichzeitig die Grundlage für smartere Sicherheitsfunktionen bilden.

Ring Floodlight Cam Pro mit 4K

Die neue Floodlight Cam Pro sorgt dafür, dass dunkle Außenbereiche nicht nur beleuchtet, sondern auch zuverlässig überwacht werden. Die Kombination aus Retinal 4K, einem 10-fach-Zoom und Low-Light-Sight ermöglicht scharfe Farbbilder selbst bei ausgeschalteter Beleuchtung. Zwei 2000-Lumen-Scheinwerfer tauchen Einfahrten, Gärten oder Grundstücke in helles Licht.

Ring Wired Doorbell Pro und Ring Outdoor Camera Pro

Auch bei der neuen kabelgebundenen Video-Türklingel und der Außenkamera setzt Ring auf Top-Technik. Dank 4K-Video, adaptiver Nachtsicht, 10-fach-Zoom und präziser 3D-Bewegungserkennung entgeht einem kein Detail – selbst bei völliger Dunkelheit. Die Bildqualität bleibt auch unter schwierigen Lichtverhältnissen auf höchstem Niveau.

Retinal 2K: Wenn es etwas weniger sein darf

Für den Innenbereich und die Haustür gibt es zwei neue Modelle mit Retinal 2K-Technologie: Die Indoor Camera Plus und die Wired Doorbell Plus. Wie der Name schon sagt, ist die Auflösung hier auf 2K begrenzt. Selbst bei wenig Licht bleiben Farben aber klar und Bewegungen erkennbar. Mit dabei sind Low-Light Sight, adaptive Nachtsicht und 4-fach-Zoom.

Smart Video Search: Ring Software wird besser

Mit Ring Smart Video Search wird die Überwachung noch effizienter. Statt stundenlanges Scrollen durch Aufnahmen genügt jetzt ein einfacher Suchbegriff. Die intelligente Suche erkennt per KI-basierter Texterkennung genau, was du suchst – etwa „Paket geliefert“ oder „Mülltonne umgefallen“. Möglich macht das Ring IQ, das auf modernste Bildanalyse und Sprachmodellierung setzt.

Die Funktion ist mit allen Ring-Videotürklingeln und Kameras kompatibel und steht im Ring Home Premium-Abo (19,99 Euro/Monat oder 199,99 Euro/Jahr) zur Verfügung.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Ring-Produkte können ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung startet Mitte Oktober:

Floodlight Cam Pro : 279,99 Euro (Amazon-Link)

: 279,99 Euro (Amazon-Link) Wired Video Doorbell Pro : 249,99 Euro (Amazon-Link)

: 249,99 Euro (Amazon-Link) Outdoor Camera Pro : 199,99 Euro (Amazon-Link)

: 199,99 Euro (Amazon-Link) Wired Doorbell Plus : 179,99 Euro (Amazon-Link)

: 179,99 Euro (Amazon-Link) Indoor Camera Plus: 59,99 Euro (Amazon-Link)

Was bei uns nicht kommt