Powerbeats Fit: Neuauflage der Beats Fit Pro vorgestellt

Beats hat heute die nächste Generation seiner Beats Fit Pro Ohrhörer vorgestellt, die euch künftig bei all euren Workouts begleiten will. „Powerbeats Fit“ heißt das neue Modell, das ab dem 2. Oktober in vier verschiedenen Farben erhältlich sein wird. Im Vergleich zum Vorgänger möchten die Powerbeats durch ein kompakteres Ladecase und einen noch bequemeren Sitz überzeugen. Vorbestellbar sind die Powerbeats schon jetzt für 229,95 Euro bei Apple.

Powerbeats ist Beats’ Marke für den Sport. Mit den Powerbeats Fit bringt der Hersteller nun einen strapazierfähigen und mit neuem Ohrbügel-Design versehenen Kopfhörer auf den Markt, der ganztägigen Tragekomfort und einen besonders sicheren Sitz verspricht.

Die neuen Kopfhörer sind schweiß- und wasserbeständig und entsprechend IPX4-zertifiziert. Damit der Kopfhörer für alle Ohrenformen und -größen passt, kommt er mit vier Ohreinsätzen in den Größen extra klein, klein, mittel und groß. Der Bügel ist flexibler als beim Vorgängermodell und soll damit auch den Tragekomfort erhöhen. Gespickt sind die Kopfhörer mit Apples H1-Chips.

Powerbeats Fit ab dem 2. Oktober offiziell im Handel erhältlich

Die verbauten eigens entwickelten Treiber sorgen klanglich für den typischen kraftvollen Beats Sound. Personalisiertes 3D-Audio mit dynamischem Headtracking wird ebenfalls unterstützt, was vor allem auch beim Filmschauen und Spielen einen Mehrwert bieten dürfte. Dank Adaptive EQ wird der Klang an den individuellen Sitz und die Abdichtung jedes einzelnen In-Ear-Kopfhörers angepasst. ANC (aktive Geräuschunterdrückung) ist ebenfalls mit an Bord, Transparenzmodus für eine weiterhin wahrnehmbare Umgebung inklusive.

Die Powerbeats Fit verbinden sich über Bluetooth mit eurem Gerät und erlauben auch die freihändige Nutzung von Siri. Die Steuerungselemente an den Kopfhörer selbst ermöglichen außerdem das Steuern der Musikwiedergabe, die Lautstärkeregelung, das Umschalten zwischen Hörmodi und das Annehmen und Ablehnen von Anrufen.

Die Akkulaufzeit der Powerbeats Fit wird mit sieben Stunden pro Ohrhörer angegeben. Mithilfe des Ladecases kann sie auf 30 Stunden verlängert werden. Dank Schnellladefunktion könnt ihr über fünf Minuten laden noch eine weitere Stunde Wiedergabedauer rausholen.

Die Powerbeats Fit können ab heute in Diamantschwarz, Gravelgrau, Knallorange und Powerpink für 229,95 Euro bei Apple bestellt werden. Ab dem 2. Oktober sind sie dann auch im Handel erhältlich.