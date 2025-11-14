Apples Streaming-Abo jetzt mit allen Spielen der Major Soccer League

Um die Spiele der amerikanischen Major Soccer League zu sehen, war bisher ein zusätzlicher MLS Season Pass erforderlich. Wie Apple heute bekannt gegeben hat, ist das ab sofort nicht mehr erforderlich. Mit einem Apple TV Abonnement, früher bekannt als Apple TV+, kann man alle Spiele der US-Fußball-Liga gratis ansehen.

Übrigens genau zu dem Zeitpunkt, an dem es so richtig spannend wird. Am 23. November um 3:00 Uhr deutscher Zeit spielt Thomas Müller mit den Vancouver Whitecaps im Conference-Halbfinale gegen den LAFC. Ab der nächsten Saison können Fans alle Spiele der regulären Saison, den jährlichen Leagues Cup, das MLS All-Star Game, den Campeones Cup, die Audi MLS Cup Playoffs und vieles mehr sehen – alles enthalten im Apple TV-Abonnement. Der MLS Season Pass in der Apple TV App läuft zum Ende der Saison 2025 aus.

Auch Lionel Messi mischt noch mit

Zusätzlich zu allen Live-Spielen haben Apple TV-Abonnenten Zugang zu Studioformaten sowie einer Vielzahl von ergänzenden On-Demand-Inhalten. „Wir freuen uns sehr, die MLS in der nächsten Saison auf Apple TV einem größeren Publikum weltweit zugänglich zu machen“, sagt Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple. „Alle Spiele an einem Ort, zusammen mit unglaublichen Apple Originals. Das ist ein Sieg für alle Fans – und das überall.“

In der MLS geht es wie bereits erwähnt in die heiße Phase. Nächste Woche stehen die vier Conference-Halbfinals an. Neben dem Team von Thomas Müller sind unter anderem noch San Diego FC, New York City FC oder auch Inter Miami mit Lionel Messi und Luis Suarez mit dabei. Am 29. November finden dann die „echten“ Halbfinal-Spiele statt, bevor am 6. Dezember das Finale ausgetragen wird. Das einzige kleine Problem für uns in Deutschland sind sicherlich die Anstoßzeiten, die oft mitten in der Nacht liegen.