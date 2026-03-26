Apple Sports: Neue Funktionen für MLB- und NASCAR-Fans

Die Apple Sports-App hat kurz vor Beginn der MLB-Saison 2026 ein bedeutendes Update erhalten. Mit Version 3.9 führt Apple zwei neue Funktionen ein, die insbesondere Baseball- und NASCAR-Enthusiasten begeistern dürften. Die Aktualisierung für die App ist ab sofort im App Store kostenlos verfügbar.

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft die Major League Baseball (MLB). Ab sofort kann man den voraussichtlichen Startpitcher für jedes Spiel im Voraus einsehen. Diese Information ist besonders wertvoll für Fans, die sich gezielt auf die Spiele vorbereiten möchten. Die MLB-Saison 2026 startet am morgigen Mittwoch mit einem spektakulären Eröffnungsspiel zwischen den San Francisco Giants und den New York Yankees im Oracle Park in San Francisco. Interessanterweise wird dieses Spiel exklusiv auf Netflix gestreamt, ein Novum für die Liga.

Auch NASCAR-Fans profitieren vom jüngsten Update: Die Startnummern der Fahrer wurden in die Ranglisten integriert, was es einfacher macht, den Überblick über die Lieblingspiloten während der Rennen zu behalten. Die aktuelle NASCAR-Saison läuft noch bis November, so dass sowohl Neueinsteiger als auch langjährige Fans gleichermaßen von den Verbesserungen profitieren können.

Erfolgreiche Saison für Apple Sports: Rekord-Downloads nach F1-Start

Apple Sports verzeichnete kürzlich Rekord-Downloadzahlen, insbesondere nach dem ersten Formel-1-Rennwochenende. Seit dieser Saison ist Apple TV der offizielle Streaming-Partner der Formel 1 in den USA. Für 12,99 US-Dollar pro Monat erhält man dort Zugang zur gesamten Rennberichterstattung. Zudem bleibt das beliebte Format „Friday Night Baseball“ auf Apple TV erhalten, mit den ersten MLB-Spielen der Saison an diesem Freitag, den 27. März 2026. Bereits im vergangenen Monat erweiterte Apple seine App um interaktive Turnierbäume für das „March Madness“-Basketballturnier.

Apple Sports steht weiterhin als kostenfreie App für das iPhone im deutschen App Store zum Download bereit. Für die Installation wird neben rund 62 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 17.2 oder neuer auf dem Gerät benötigt. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung. Fußball-Fans aus Deutschland profitieren von Ergebnissen, Live-Tickern und Statistiken für die 1. und 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, der Champions League und mehr. Zudem bietet Apple Sports auch Services für die Basketball-Liga NBA, die NFL, die NHL und weitere internationale Ligen und Wettbewerbe.