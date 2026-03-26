Neue Ring-Türklingel kostet 499,99 Euro und verzichtet nicht auf ein Abo

Ring, mittlerweile ein Unternehmen von Amazon, war damals ja einer der ersten Hersteller von smarten Videotürklingeln überhaupt. Auch neben meiner Haustür war bereits eine Ring Doorbell installiert. Gerade aus den Abo-Gründen bin ich danach aber von einem Hersteller zum nächsten gewechselt. Mittlerweile nutze ich die Philips Hue Secure Video Doorbell, die immerhin 24 Stunden Aufzeichnung zum Nulltarif bietet, und bin insbesondere aufgrund der Anbindung an die Beleuchtung sehr zufrieden.

Nun hat Ring ein neues Top-Modell vorgestellt, die Ring Wired Video Doorbell Elite. Die neue smarte Videotürklingel koste sage und schreibe 499,99 Euro. Und natürlich müsst ihr auch hier noch ein Abo abschließen, um Aufzeichnungen von Ereignissen speichern zu können. Aber was genau bietet das neue Elite-Modell?

Die Ring Wired Video Doorbell Elite bietet Retinal 4K mit optimiertem 10-fach-Zoom, Farbvideos bei Dämmerlicht, intelligente Bewegungsbenachrichtigungen sowie Zugangssteuerung aus der Ferne. Die Strom- und Datenversorgung erfolgt über Power-over-Ethernet – das ist definitiv ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Smart Home Konkurrenz.

Interessant ist die Sache mit der Zugangssteuerung. Die Ring Wired Video Doorbell Elite kann als Gegensprechanlage angeschlossen werden und danach den Türöffner bestätigen, etwa für ein elektrisches Tor am Eingang.

Die komplette Übersicht aller Funktionen könnt ihr auf der Produktseite nachlesen. Amazon empfiehlt übrigens eine professionelle Installation, entweder flächenbündig in der Wand (Unterputz) oder mithilfe der beiliegenden Aufputzdose auf der Wand.

Diese Ring-Produkte sind ebenfalls neu

Neben der Ring Wired Video Doorbell Elite hat der Hersteller noch einige weitere neue Produkte gestartet. Hier der schnelle Überblick:

Die Battery Video Doorbell Pro (2. Gen.) ist die bislang fortschrittlichste akkubetriebene Videotürklingel von Ring. Sie bietet Retinal 4K-Videos und einen optimierten 10-fachen Zoom. Die neue Battery Video Doorbell Pro verfügt über den bisher am schnellsten ladenden Akku von Ring, wodurch ein reibungsloser Betrieb trotz anspruchsvoller Funktionen und hoher Auflösung ermöglicht wird.

Neben den 4K-Türklingeln stellt Ring auch drei neue Türklingeln mit Retinal 2K vor: