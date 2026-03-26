Jetzt bestellen: AirPods Max 2 starten am 1. April

Apple hat vor wenigen Tagen überraschend die neuen AirPods Max 2 vorgestellt, die durch den H2-Chip einen deutlichen Funktionszuwachs erhalten haben. Wer sich für das neue Modell interessiert, kann jetzt seine Bestellung aufgeben. Während Apple von einem Liefertermin ab dem 2. April spricht, liefert Amazon die neuen Over-Ear-Kopfhörer schon am 1. April aus. Der Preis ist jedoch identisch: 579 Euro.

Das können die neuen AirPods Max 2

Da erstmals der H2-Chip zum Einsatz kommt, erhalten die AirPods Max 2 neue Funktionen, die man bereits von anderen AirPods-Modellen kennt. Mit dabei sind „Adaptives Audio“, Konversationserkennung, Stimmisolation und Live-Übersetzungen.

Darüber hinaus optimiert der Chip auch den Klang, denn laut Apple ist dieser „klar, satt und akustisch detailreich“. Ebenso soll die Geräuschunterdrückung 1,5-mal besser sein und für ein „ultimatives Hörerlebnis den ganzen Tag über“ sorgen. In Kombination mit personalisiertem 3D-Audio liefern die AirPods Max 2 ein besonders immersives Klangerlebnis.

Für besonders hochwertigen Klang bei Musik, Filmen und Spielen bieten die neuen AirPods Max 2 verlustfreies Audio in 24 Bit bei 48 kHz – vorausgesetzt, sie sind per USB-C-Kabel verbunden. Gleichzeitig sorgt die Kombination aus verlustfreiem Klang und extrem niedriger Latenz dafür, dass sich die Kopfhörer auch im professionellen Umfeld optimal einsetzen lassen.

Gerade für Kreative ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten, denn in Apps wie Logic Pro oder anderer Musiksoftware können die AirPods Max 2 den gesamten Produktionsprozess begleiten. In Verbindung mit dem USB-C-Kabel sind sie zudem die einzigen Kopfhörer, mit denen sich Inhalte in personalisiertem 3D-Audio inklusive Head Tracking nicht nur konsumieren, sondern auch erstellen und abmischen lassen.

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Die neuen AirPods Max 2 sind in den Farben Mitternacht, Blau, Orange, Polarstern und Violett erhältlich.