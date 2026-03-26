Infuse: Medienplayer erhält größeres Update auf Version 8.4

Ab sofort steht die beliebte Medienplayer-App Infuse in der neuen Version 8.4 zum Download bereit und bringt zahlreiche Neuerungen auf iPhone, iPad, Apple TV, Mac und Vision Pro mit. Das Update zielt darauf ab, das Nutzererlebnis durch zusätzliche Funktionen und technische Optimierungen zu verbessern. Besonders im Fokus stehen dabei die Integration von Extras, das Überspringen von Intros und Abspännen sowie eine überarbeitete Wiedergabe-Engine.

Mit Infuse 8.4 kann man nun auf eine breite Palette an Zusatzinhalten für Filme und Serien zugreifen. Dazu zählen gelöschte Szenen, Featurettes, Kurzfilme und Trailer. Diese Extras lassen sich direkt über die Detailseite des jeweiligen Titels abrufen. Dies ist unabhängig davon, ob die Inhalte aus Emby, Jellyfin, Plex oder lokalen Ordnern, Netzwerkfreigaben und Cloud-Diensten stammen. Die Funktion ermöglicht es, die eigene Mediathek noch umfassender zu nutzen, ohne die App verlassen zu müssen. Infuse bietet zudem Anleitungen zum korrekten Benennen und Organisieren dieser Inhalte.

Für ein ungestörtes Binge-Watching-Erlebnis führt Infuse 8.4 zudem eine neues Feature ein, dass das automatische oder manuelle Überspringen von Intros, Abspännen und Zusammenfassungen ermöglicht. Die Daten hierfür stammen von den Community-Datenbanken IntroDB.app und TheIntroDB.org, die ähnlich wie TMDB auf Nutzerbeiträge setzen. Durch die Mitwirkung der Community, etwa durch das Einreichen von Zeitstempeln, soll die Genauigkeit dieser Funktion kontinuierlich verbessert werden. Die Einstellungen lassen sich individuell anpassen oder deaktivieren.

Bisher nur auf Apple TV verfügbar, ist die Favoritenzeile nun auch auf iPhone, iPad, Mac und Vision Pro nutzbar. Nutzer und Nutzerinnen können damit häufig genutzte Ordner und Bibliothekskategorien direkt auf dem Startbildschirm anheften. Die Anpassung der Favoritenzeile ermöglicht es, die Darstellung nach eigenen Vorlieben zu gestalten: Von der Positionierung bis hin zur Option, die Zeile komplett auszublenden.

Optimierte Wiedergabe-Engine und Unterstützung für VVC-Codec

Ein zentrales Element des Updates ist die Überarbeitung der Wiedergabe-Engine. Diese soll die Performance bei der Verarbeitung von Videodateien weiter steigern und Fehler beheben. Zudem wird erstmals der VVC-Codec (H.266) unterstützt, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Allerdings erfolgt die Decodierung dieses Codecs derzeit softwarebasiert, was je nach Gerät zu unterschiedlichen Leistungswerten führen kann.

Neben den Hauptfunktionen umfasst Infuse 8.4 zahlreiche kleinere Optimierungen und Korrekturen. Diese betreffen verschiedene Bereiche der App und tragen zu einem stabileren und flüssigeren Nutzererlebnis bei. Eine detaillierte Übersicht aller Änderungen bietet der offizielle Changelog. Die neuen Funktionen lassen sich in den App-Einstellungen unter „Infuse > Einstellungen > Wiedergabe“ anpassen.

Das Update steht ab sofort für alle unterstützten Geräte zur Verfügung. Infuse 8.4 (App Store-Link) steht für iPhones, iPads, den Mac, das Apple TV und das Vision Pro als kostenloser Download im deutschen App Store zur Verfügung. Für die Installation wird neben rund 160 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 18.0, macOS 15.0, visionOS 26.0 oder tvOS 18.5 benötigt. Die Finanzierung erfolgt über ein Abo, das ab 1,99 Euro/Monat oder 14,99 Euro/Jahr erhältlich ist. Alle Infos zu Infuse gibt es auch auf der offiziellen Website des Medienplayers.