Boost Blue: Bluesky-Client überzeugt mit neu hinzugefügten Funktionen

Im August des vergangenen Jahres haben wir erstmals über den damals frisch im App Store erschienenen Bluesky-Client Boost Blue (App Store-Link) berichtet. Das soziale Netzwerk und Kurznachrichtendienst Bluesky hat insbesondere nach der zahlreichen Kritik an Twitter bzw. X so einige neue User begrüßen können, die abseits von der nativen Bluesky-App – die immer noch nicht über eine eigene iPad-Version verfügt – nach Alternativen suchen.

An dieser Stelle kommt Boost Blue ins Spiel, das vom Indie-Entwickler Jaxon Evans kreiert wurde und mittlerweile seit rund einem halben Jahr im App Store vertreten ist. Der Download und die Nutzung der Anwendung für iPhones und iPads ist grundsätzlich kostenlos, wer weitere Funktionen wünscht, kann optional ein Abo abschließen, das für 1,99 Euro/Monat oder 17,99 Euro/Jahr erhältlich ist.

Schon zum Start der App gab es die nicht unwichtige Funktion, die aktuelle Feed-Position beibehalten zu können: So beginnt man beim Scrollen durch die Follower-Timeline immer dort, wo man zuletzt aufgehört hat. Weiterhin lassen sich in Boost Blue Reposts von Usern stummschalten: So können Beiträge von Konten, die den eigenen Feed überstrapazieren, ausgeblendet werden. Auch der Feed selbst kann angepasst werden. Es lässt sich so beispielsweise auswählen, ob man Antworten im Follow-Feed angezeigt bekommen möchte.

Seit der ersten Version, die im August des vergangenen Jahres erschien, hat sich bei Boost Blue einiges getan. Im Zuge mehrerer erfolgter Updates wurde das Nutzererlebnis deutlich erweitert. Besonders hervorzuheben ist die Einführung von plattformübergreifenden Entwürfen, die es ermöglichen, begonnene Beiträge auf verschiedenen Geräten zu speichern und fortzusetzen.

Zudem wurden KI-gestützte Funktionen wie die automatische Generierung von Alternativtexten für Bilder und Grammatikprüfungen integriert, um die Barrierefreiheit und Qualität der Inhalte zu verbessern. Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, Beiträge zu planen, was vor allem für Content-Creator und Unternehmen von Interesse ist, die ihre Veröffentlichungen strategisch steuern möchten.

Viel mehr Anpassungsmöglichkeiten beim UI

Ein zentrales Update betrifft die Benutzeroberfläche: Boost Blue bietet nun eine noch stärker anpassbare UI, bei der unnötige Elemente automatisch ausgeblendet werden, sobald man durch den Feed scrollt. Diese „Streamlined UI“ sorgt für eine aufgeräumte und fokussierte Darstellung, was besonders auf kleineren Bildschirmen wie dem iPhone von Vorteil ist. Zudem lässt sich die untere Tab-Leiste individuell anpassen und so die wichtigsten Funktionen schneller erreichen. Personen mit aktivem Abo können zudem die Schriftart und -größe bestimmen, ebenso wie aus verschiedenen Designs für den hellen oder dunklen Modus auswählen.

Ein weiteres neues Feature ist die Integration von In-App-Übersetzungen, die es erlaubt, Beiträge in verschiedenen Sprachen direkt innerhalb der App zu verstehen. Zudem wurde die iPad-Unterstützung optimiert, so dass Boost Blue nun auch auf Tablets mit einem optionalen dreispaltigen Layout mit Seiten-, Haupt- und Trendleiste eine nutzerfreundliche Erfahrung bietet.

Mit dem letzten kürzlich erfolgten Update hat Jaxon Evans auch zwei neue Filteroptionen hinzugefügt: So können wiederholte Reposts ausgeblendet werden, die man kürzlich bereits gesehen hat. Auch in Feeds können Beiträge von Personen, denen man folgt, oder Reposts, die man kürzlich gesehen hat, ausgeblendet werden. Auch ein neues optionales Liquid Glass-Design wurde mit Version 3.8.6, das gestern erschienen ist, eingeführt. Wie man sieht, hat sich der Entwickler seit dem Release von Boost Blue im August des letzten Jahres ordentlich ins Zeug gelegt und bietet mit Boost Blue mittlerweile einen sehr leistungsfähigen Client für den wachsenden Kurznachrichtendienst.