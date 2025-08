Boost Blue: Neuer Gratis-Client für Bluesky mit einigen praktischen Extras

Das soziale Netzwerk und Kurznachrichtendienst Bluesky hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt und bietet mittlerweile eine ausgereifte Plattform für viele frühere Twitter/X-User. Mit Boost Blue ist nun ein weiterer Client für Bluesky erschienen, der vom Indie-Entwickler Jaxon Evans kreiert wurde und sich laut seiner Aussage noch in einer „offenen Betaversion“ befindet. Auch bei Reddit hat der Entwickler seine App bereits vorgestellt.

Boost Blue (App Store-Link) ist kostenlos im deutschen App Store erhältlich und kann dort auf alle iPhones und iPads ab iOS/iPadOS 15.6 oder neuer geladen werden. Die Anwendung ist lediglich knapp 35 MB groß und lässt sich bisher in englischer Sprache verwenden. In Zukunft sollen einige Features wie Entwürfe und Lesezeichen mit einem kostenpflichtigen Abo zugänglich gemacht werden. Evans berichtet dazu wie folgt: “Einige Funktionen, nämlich Entwürfe und Lesezeichen, sind derzeit kostenlos, werden aber später Teil eines kostenpflichtigen Abonnements sein. Da ich noch keine Abonnement-Unterstützung eingerichtet habe, habe ich beschlossen, diese Funktionen vorerst für alle zugänglich zu lassen. Wenn sich das ändert, bleiben alle deine bestehenden Entwürfe und Lesezeichen weiterhin verfügbar.“

Obwohl das Layout von Boost Blue große Ähnlichkeiten zur offiziellen Bluesky-App (App Store-Link) aufweist, gibt es bei der Neuerscheinung einige deutliche Unterschiede. Der Entwickler berichtet zwar, dass in der aktuellen Fassung noch nicht alle Kernfunktionen des sozialen Netzwerks enthalten sind, er an diesen aber in den nächsten Monaten arbeiten wird. In Boost Blue gibt es so beispielsweise die nicht unwichtige Funktion, die aktuelle Feed-Position beizubehalten: So beginnt man beim Scrollen durch die Follower-Timeline immer dort, so man zuletzt aufgehört hat.

Reposts stummschalten, Übersetzungen und Spoiler nutzen

Weiterhin lassen sich in Boost Blue Reposts von Usern stummschalten: So können Beiträge von Konten, die den eigenen Feed überstrapazieren, ausgeblendet werden. Auch der Feed selbst kann angepasst werden. Es lässt sich so beispielsweise auswählen, ob man Antworten im Follow-Feed angezeigt bekommen möchte.

Wie oben bereits erwähnt, bietet Boost Blue auch ein Lesezeichen-Feature, mit dem sich Posts speichern lassen, die man später erneut ansehen möchte. Die Funktion ist privat und erfordert kein Like oder Repost des Beitrags. Möchte man Beiträge für später sichern, weil man noch an der Formulierung arbeitet oder die Gedanken im Rahmen eines Threads noch nicht zuende geführt hat, können in der App Entwürfe gespeichert werden. Auch Übersetzungen für Beiträge in anderen Sprachen oder das Verstecken von Spoilern hinter einem Tag sind Bestandteil von Boost Blue. So lassen sich sensible Inhalte ausblenden, um die Nutzer und Nutzerinnen selbst entscheiden zu lassen, ob sie diese ansehen bzw. lesen möchten.

Auch wenn derzeit noch einige Features in Boost Blue fehlen, darunter Anpassungsmöglichkeiten für die App selbst wie Schriftart und -größe, verschiedene Farbschemata, Icons oder auch eine Mehrspalten-Ansicht auf dem iPad im Querformat, macht Boost Blue zum Start im App Store bereits eine gute Figur und dürfte sich vor allem für die Bluesky-User lohnen, die das UI der offiziellen App mögen, aber gleichzeitig eine iPad-Version dieser vermissen. Auch wer gerne die eigene Position im Feed gesichert haben möchte, sollte einen Blick auf die Neuerscheinung werfen. Für Feedback steht der Entwickler bei Bluesky bereit, und bei Interesse könnt ihr unserem Account ebenfalls folgen.