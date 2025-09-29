Apple veröffentlicht iOS 26.0.1 mit Bugfixes für das iPhone

Es gibt mal wieder Updates von Apple. Heute Abend wurden gleich mehrere neue Software-Versionen veröffentlicht, die ihr wie immer über die Softwareaktualisierung auf eurem Gerät installieren könnt. Unter anderem stehen watchOS 26.0.2, visionOS 26.0.1 und tvOS 26.0.1 zum Download bereit. Auch macOS 26.0.1 und iPadOS 26.0.1 sind verfügbar. Im Mittelpunkt aber steht natürlich iOS 26.0.1.

Nach dem Start auf dem iPhone 17 Pro habe ich dort noch keine wesentlichen Probleme festgestellt. Nur ab und zu hat es einen kleine Moment gedauert, bis die App-Icons nach dem entsperren auf dem Homescreen aufgetaucht sind. Das ist aber sicherlich nur eine kosmetische Sache. Viel wichtiger sind die echten Bugs, die zum Teil aufgetreten sind.

An diesen Details hat Apple mit iOS 26.0.1 gearbeitet

Hier ein kleiner Blick auf das offizelle Changelog von Apple zum ersten Update von iOS 26:

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates für dein iPhone, einschließlich der folgenden Fehlerbehebungen: Manchmal wird auf iPhone 17-, iPhone Air- und iPhone 17 Pro-Modellen die WLAN- und Bluetooth-Verbindung getrennt.

Bei einer kleinen Anzahl von iPhone-Benutzer:innen kann es nach dem Update auf ios 26 nicht möglich sein, eine Verbindung zu einem Mobilfunknetz herzustellen.

Fotos, die unter bestimmten Lichtverhältnissen mit iPhone 17-, iPhone Air- und iPhone 17 Pro-Modellen aufgenommen wurden, können unerwartete Artefakte enthalten.

App-Symbole werden nach dem Hinzufügen eines eigenen Farbtons möglicherweise leer angezeigt.

VoiceOver wird für einige Benutzer:innen möglicherweise deaktiviert, nachdem auf iOS 26 aktualisiert wurde.

Die Versionshinweise zu den weiteren Updates könnt ihr direkt auf eurem iPad, Mac, Apple Watch oder dem jeweiligen Apple-Gerät nachschlagen. Sollten euch weitere Änderungen auffallen, meldet euch gerne in den Kommentaren.