Logitech MX Master 4 steht kurz vor dem Start

Rund um die Logitech MX Master 4 sind in den letzten Wochen und Monaten ja schon etliche Details ans Licht gekommen. Die neue Premium-Maus des Schweizer Herstellers wird auch von mir mit großer Spannung erwartet, denn ich habe schon die Vorgänger gerne genutzt. Nun scheint der Start der neuen Generation kurz bevorzustehen.

Insbesondere in den Niederlanden und Belgien scheinen es die Händler mit dem Versanddatum der neuen Geräte nicht ganz so ernst genommen zu haben, denn dort konnte man die eigentlich noch gar nicht erschienene Logitech MX Master 4 in den vergangenen Tagen schon bestellen. Die ersten Mäuse sind anscheinend auch schon ausgeliefert worden, wie zahlreiche Personen in der Reddit-Community von Logitech berichten.

Die ersten Eindrücke fallen dabei sehr positiv aus. Insbesondere beim Material scheint der Hersteller einen großen Schritt nach vorne gemacht zu haben, denn auf der Ablage für die Handfläche kommt jetzt kein weicher Kunststoff mehr zum Einsatz. Dieser hatte zuvor sehr gerne Staub angezogen und hat sich doch schon deutlich abgenutzt. Das könnt ihr auch auf diesem Vergleichsbild sehen, die Logitech MX Master 3S ist natürlich rechts.

Interessant ist auch ein Blick auf die linke Seite der Maus. Dort ist ein großflächiger Button zu sehen, der laut dem Onboarding in der Logitech Options App sogar über ein haptisches Feedback verfügt und damit „vibrieren“ kann. „Haptisches Feedback gibt dir mehr Kontrolle und Präzision durch Vibrationen auf deinem Gerät“, heißt es während des Setups.

Neuer Action Ring soll Arbeitsgeschwindigkeit mit der Logitech MX Master 4 erhöhen

In der Standard-Konfiguration scheint man mit der großen Daumen-Taste auf einen sogenannten Action Ring zuzugreifen. Dieser öffnet ein rundes Bedienpanel rund um die aktuelle Position des Mauszeigers. Je nach Anwendung können dort unterschiedliche Aktionen für einen schnellen Zugriff dargestellt werden, hier zum Beispiel für Photoshop.

Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf die neue Maus und werde mir die Logitech MX Master 4 ganz sicher bestellen, sobald sie auch in Deutschland verfügbar ist. In einem früheren Leak war vom 30. September die Rede, nächste Woche könnte es also schon so weit sein. Ein kleines Promo-Video ist auch schon im Netz aufgetaucht, wir haben es für euch eingebunden: