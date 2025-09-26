iOS 26: App-Icons farblich an iPhone oder Hülle anpassen

Mit iOS 26 kannst du deinen Homescreen deutlich freier gestalten, etwa mit einem transparenten, dunklen oder farbigen Design. Zusätzlich hat Apple ein paar Extras eingebaut, wenn du eine originale Apple-Hülle verwendest.

App-Icons automatisch an die Hüllenfarbe anpassen

Wenn du ein Original-Case von Apple nutzt, kannst du die Farbe der App-Icons automatisch an die Hüllenfarbe anpassen lassen. Dafür bearbeitest du deinen Homescreen, indem du lange auf das Display drückst. Im „Anpassen“-Menü kannst du beim Stil „Eingefärbt“ nicht nur eine beliebige Farbe auswählen, sondern auch die Farbe automatisch anhand der Hülle festlegen – dafür tippst du unten auf das kleine Case-Icon.

Wechselst du später das Case, passen sich die App-Icons automatisch an die neue Farbe an. Ziemlich clever.

App-Icons in Gerätefarbe einfärben

Alternativ kannst du die Icons auch an die Gehäusefarbe deines iPhones anpassen. Dafür wählst du im selben Menü statt des Case-Icons einfach das iPhone-Icon aus. Zur Auswahl stehen außerdem ein helles oder dunkles Design, das sich optional auch automatisch an den aktuell eingestellten Systemmodus (Hell/Dunkel) anpasst.

Ich bin altmodisch unterwegs und nutze die neuen Optionen nicht

Weder das transparente noch das eingefärbte Design sagt mir persönlich zu. Deshalb sieht mein Homescreen ziemlich schlicht, oder sagen wir: klassisch, aus, denn ich nutze einfach das Standard-Layout.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euren Homescreen kreativ gestaltet oder seid ihr auch eher minimalistisch unterwegs?