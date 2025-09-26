Das Wochenende-Gewinnspiel mit Nanoleaf: Es werde Licht

Ab der kommenden Woche ist es wieder so weit. Anfang Oktober werde ich mit den Planungen für den appgefahren Adventskalender 2025 beginnen. Partner und Hersteller anschreiben, möglichst große Gewinne herausschlagen und den Versand der Produkte nach Bochum organisieren. Denn eines habe ich in den vergangenen Jahren gelernt: Verlose nur etwas, das du auch in den Händen hältst.

In der Vergangenheit ist es schon mehrfach passiert, dass bereits verloste Produkte plötzlich nicht mehr lieferbar waren und dann erst im Februar verschickt wurden. Und selbst der frühzeitige Versand im November ist für manche Hersteller ein Problem, auch bei Nanoleaf hat es im vergangenen Jahr ordentlich gehakt. Die eingeplanten Gewinne kamen erst im Januar an.

Zwei voll gepackte und noch nicht geöffnete Produktboxen habe ich heute in unserem Zubehör-Schränkchen gefunden. Ein Nanoleaf 4D Set bestehend aus Screen Mirror und Lightstrip. Damit könnt ihr bis zu 65 Zoll große Fernseher mit einem Ambilight-ähnlichen Effekt ausstatten. Damit wird euer TV-Erlebnis in Zukunft noch ein bisschen besser. Und da Nanoleaf für die Bilderkennung eine Kamera nutzt, funktioniert die Geschichte mit allen Fernsehern und allen Quellen.

Abgerundet wird das kleine Nanoleaf-Paket durch einen einfachen Leuchtstreifen, den ihr frei im Zimmer platzieren könnt. Der Nanoleaf Essentials Lightstrip ist zwei Meter lang und kann sogar direkt per Matter gesteuert werden.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wie immer reicht eine einfache E-Mail aus, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Schickt einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine Nachricht an gewinnspiel@appgefahren.de und nennt im Betreff die richtige Antwort auf die folgende Frage.

In welcher europäischen Stadt hat Nanoleaf ein großes Büro?

Unter allen korrekten Einsendungen werden wir am Montag eine Gewinnerin oder einen Gewinner ziehen und in unserem News-Ticker bekanntgeben.